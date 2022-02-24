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Ми на вашому боці. Джонсон звернувся до українців

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Четвер 24 лютого 2022 16:47
Ми на вашому боці. Джонсон звернувся до українців Джонсон підтримав українців (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив з промовою щодо повномасштабної війни Росії проти України. За його словами, ця "огидна і варварська авантюра Путіна" повинна зазнати краху.

Про це повідомляє сайт уряду Великої Британії.

Зокрема, Джонсон, звернувся до народу Росії та батьків військових армії-агресора, що прямо зараз втрачають свої життя.

За словами політика, він не може повірити, що нинішня ситуація відбувається від їхнього імені й вони справді хочуть отримати статус вигнанців, котрий такі дії точно гарантують путінському режиму.

Також Джонсон підтримав український народ.

"У цей непростий момент я кажу українцям: ми з вами, молимось за вас і ваші сім’ї, ми на вашому боці! І якщо попереду морок, і полум’я свободи горить не на повну потужність, я знаю, що воно все ж знову запалає в Україні! Тому що, попри всі його бомби, танки та ракети, я не вірю, що російський диктатор підкорить собі національне відчуття українців і їхню пристрасну віру, що Україна повинна бути вільною", - сказав Джонсон.

Також він запевнив громадян Великої Британії, що їхній уряд працюватиме разом із партнерами по всьому світу стільки, скільки буде потрібно, поки суверенітет і незалежність України не відновляться.

До того ж прем’єр-міністр додав, що цей акт безсенсовної й бездумної агресії є нападом не лише на Україну, але й атакою на демократію і свободу всього світу.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, країна надасть Україні більше оборонного озброєння.

Також ми писали, що Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі. Читайте, що відбувається зараз.

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Борис Джонсон
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