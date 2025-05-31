Ваша собака "полює" на котячий туалет? Що про це кажуть ветеринари

Чому собака "їсть" з котячого туалету: пояснення фахівців

Звичка собак ласувати з котячого лотка називається копрофагія. Вона не така рідкісна, як здається. У природі це інстинктивна поведінка: собаки, особливо молоді або ті, що ростуть поруч з іншими тваринами, можуть досліджувати довкілля через запахи, включно з екскрементами інших тварин.

Але в випадку з котячим туалетом, на поведінку впливають не лише інстинкти.

Причина №1: привабливий запах

Котячий корм має вищу концентрацію білка, ніж собачий. Через це котячі екскременти часто пахнуть "привабливо" для нюху собаки. Тварина може сприймати їх як джерело білка або "частково перетравлену" їжу.

Причина №2: нудьга або стрес

Якщо собака залишається одна, не отримує достатньо уваги, фізичної активності чи ігор, вона може шукати стимулюючі заняття. Копрофагія у цьому випадку - просто спосіб зняти напругу або розважити себе.

Причина №3: дефіцит вітамінів або ферментів

У деяких випадках така поведінка може свідчити про порушення в роботі травної системи. Наприклад, собака може їсти фекалії через брак ферментів, пробіотиків або вітамінів, які допомагають правильно перетравлювати білки.

Причина №4: наслідування

Цуценята іноді просто повторюють поведінку старших тварин або копіюють те, що бачать навколо. Якщо собака не навчена уникати туалету, вона може сприйняти його як ще одну "миску".

Наскільки це шкідливо

Ветеринари попереджають: копрофагія може бути не просто неприємною звичкою, а реальною загрозою. Котячі екскременти можуть містити паразитів, бактерії (напр. E. coli, сальмонелу) або залишки ліків, які небезпечні для собак.

Що робити: поради ветеринарів

Поставте лоток у недоступне для собаки місце. Ідеально - за перегородкою або у кімнаті з дверцятами для кішки.

Регулярно прибирайте туалет. Чим довше фекалії там залишаються, тим більше шансів, що собака до них добереться.

Перегляньте раціон собаки. Консультація з ветеринаром і додавання ферментів чи пробіотиків може зменшити копрофагію.

Збільшіть фізичне та ментальне навантаження. Ігри, прогулянки, нові команди допомагають зменшити нудьгу і тривожність.

Не карайте фізично. Копрофагія не пов'язана з "непослухом", тому крик або покарання тільки погіршать ситуацію.