Ваша собака "охотится" на кошачий туалет? Что об этом говорят ветеринары

Почему собака "ест" из кошачьего туалета: объяснение специалистов

Привычка собак лакомиться из кошачьего лотка называется копрофагия. Она не такая редкая, как кажется. В природе это инстинктивное поведение: собаки, особенно молодые или растущие рядом с другими животными, могут исследовать окружающую среду через запахи, включая экскременты других животных.

Но в случае с кошачьим туалетом, на поведение влияют не только инстинкты.

Причина №1: привлекательный запах

Кошачий корм имеет более высокую концентрацию белка, чем собачий. Поэтому кошачьи экскременты часто пахнут "привлекательно" для обоняния собаки. Животное может воспринимать их как источник белка или "частично переваренную" пищу.

Причина №2: скука или стресс

Если собака остается одна, не получает достаточно внимания, физической активности или игр, она может искать стимулирующие занятия. Копрофагия в этом случае - просто способ снять напряжение или развлечь себя.

Причина №3: дефицит витаминов или ферментов

В некоторых случаях такое поведение может свидетельствовать о нарушениях в работе пищеварительной системы. Например, собака может есть фекалии из-за нехватки ферментов, пробиотиков или витаминов, которые помогают правильно переваривать белки.

Причина №4: подражание

Щенки иногда просто повторяют поведение старших животных или копируют то, что видят вокруг. Если собака не обучена избегать туалета, она может воспринять его как еще одну "миску".

Насколько это вредно

Ветеринары предупреждают: копрофагия может быть не просто неприятной привычкой, а реальной угрозой. Кошачьи экскременты могут содержать паразитов, бактерии (напр. E. coli, сальмонеллу) или остатки лекарств, которые опасны для собак.

Что делать: советы ветеринаров

Поставьте лоток в недоступное для собаки место. Идеально - за перегородкой или в комнате с дверцей для кошки.

Регулярно убирайте туалет. Чем дольше фекалии там остаются, тем больше шансов, что собака до них доберется.

Пересмотрите рацион собаки. Консультация с ветеринаром и добавление ферментов или пробиотиков может уменьшить копрофагию.

Увеличьте физическую и ментальную нагрузку. Игры, прогулки, новые команды помогают уменьшить скуку и тревожность.

Не наказывайте физически. Копрофагия не связана с "непослушанием", поэтому крик или наказание только ухудшат ситуацию.