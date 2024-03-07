Варя гуцульська: старовинний рецепт наших бабусь та дідусів

Що вам знадобиться

Квасоля - 400 г

Квашена капуста - 200 г

Буряк - 400 г

Чорнослив - 100 г

Цибуля - 1 шт.

Олія - 70 г

Сіль, перець - до вашого смаку

Як готувати варю гуцульську

Чорнослив заливаємо гарячою водою, накриваємо кришкою та залишаємо на 20 хвилин. Це потрібно, щоб він став м'який. Якщо ви купили чорнослив м'який, то добре промийте його теплою водою від пилу та бруду.

3-4 буряки відварюємо до готовності, чистимо та нарізаємо кубиками. Також потрібно відварити велику білу квасолю.

Квашену капусту віджимаємо від соку та трошки нарізаємо. Цибулю чистимо та нарізаємо тоненькими півкільцями. Трошки потрібно пом'яти цибулю руками - вона пустить сік і стане м'якішою.

Цибулю складаємо в салатник. Зливаємо воду з чорносливу, підсушуємо його і дрібно нарізаємо. Потім додаємо до цибулі. Наступною додаємо квасолю. Далі додаємо буряк і квашену капусту. При потребі - солимо та перчимо. Заправляємо салат олією.

Коли всі інгредієнти зібрані - перемішуємо салат, щоб отримати неповторний насичений смак.