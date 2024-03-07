Варя гуцульская: старинный рецепт наших бабушек и дедушек

Варя гуцульская - это традиционное украинское блюдо, которое готовили в семьях во время поста. Это питательный и сытный салат, который чем-то похож на винегрет. Но путать эти два блюда не стоит, потому что они имеют разную рецептуру и происхождение. Первое упоминание о варе появилось в 1899 году в исследованиях Шухевича - на тот момент оно было уже популярно.
Как готовить варю гуцульскую, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в YouTube-канале "Карпатские шкварки".
Чернослив заливаем горячей водой, накрываем крышкой и оставляем на 20 минут. Это нужно, чтобы он стал мягким. Если вы купили чернослив мягкий, хорошо промойте его теплой водой от пыли и грязи.
3-4 свеклы отвариваем до готовности, чистим и нарезаем кубиками. Также нужно отварить крупную белую фасоль.
Квашеную капусту отжимаем от сока и немного нарезаем. Лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами. Немного нужно помять лук руками - он пустит сок и станет мягче.
Лук складываем в салатник. Сливаем воду из чернослива, подсушиваем его и мелко нарезаем. Затем добавляем к луку. Следующей добавляем фасоль. Далее добавляем свеклу и квашеную капусту. При необходимости - солим и перчим. Заправляем салат растительным маслом.
Когда все ингредиенты собраны - перемешиваем салат, чтобы получить неповторимый насыщенный вкус.
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