Старовинний український пиріг Соложеник: цьому рецепту вже понад 100 років
Соложеник - традиційна українська випічка на свята. Він чимось трохи схожий на млинцевий торт, але має дуже цікаву консистенцію, смак та структуру. Начинка може бути будь-яка, але обов'язково солодкою. Наші прапрапрабабусі готували соложеники зі смаженими яблуками, варенням, вишнями. А ще додавали мак, мед та горіхи.
Як готувати соложеник, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Філіжанку кави".
Що вам знадобиться:
- Яйця - 7 шт.
- Пшеничне борошно - 150 г
- Цукор - 360 г
- Молоко - 150 мл
- Вершкове масло - 130 г
- Ванільний цукор - 8 г
- Сіль - до свого смаку
- Вишня - 300 г
- Яблуко - 2 шт.
- Кориця - 1 ч. ложка
- Крохмаль - 2 ст. ложки
- Лимонна кислота - щіпка
Як готувати соложеник
Відокремте білки п’яти яєць від жовтків. Жовтки відставте убік, а в білки додайте ванільний цукор і дрібку солі. Збийте до стійких піків.
Жовтки збийте зі 150 г цукру, молоком і дрібкою солі до того часу, поки маса не посвітлішає і збільшиться об'ємом.
Додайте борошно і збийте для отримання рідкого тіста. Наприкінці додайте розтоплене вершкове масло (100 г) і білки. Печіть млинці звичним для вас способом з двох сторін. Повинно вийти близько 6 штук.
Розтопіть пару ложок вершкового масла на сковороді та обсмажте нарізані яблука з додаванням 2 ст. л. цукрового піску, а також кориці.
Коли яблука стануть м’якими, розведіть крохмаль (1 ст. л.) у невеликій кількості води та додайте до яблук. Готуйте до загущення маси.
Вишні без кісточок змішайте з 2 ст. л. цукру та 1 ст. л. крохмалю. Потім тушкуйте на сковороді до загущення.
Збийте два білки з лимонною кислотою та 150 г цукру для отримання густої піни. Поставте її на водяну баню та збивайте до загустіння.
Залишається скласти соложеник: покладіть млинець на застелене фольгою деко і змастіть його білковою масою. Зверху викладіть шар яблук та вишні. Накрийте іншим млинцем. І так чергуйте до кінця.
Зверху останній млинець щедро змастіть білковою масою з усіх боків і відправте запікатися в духовку на 15 хвилин при 210 градусах.
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