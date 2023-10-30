"Варвари та садистські тварини": стали відомі подробиці загибелі Шані Лук від рук ХАМАС

ХАМАС викрав та вбив 22-річну студентку з Німеччини Шані Лук. Інформацію про смерть дівчини змогли підтвердити лише за три тижні після нападу терористів на музичний фестиваль у Реїм. Вона вважалася викраденою і в мережі був відеозапис, як дівчину непритомну везуть у кузові пікапа.

Як загинула Шані Лук, і що відомо про її життя, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Як загинула Шані Лук

Три тижні Рікарда Лук, мама Шані та сестра дівчини Аді сподівалися, що вона жива. Але дива не сталося - у понеділок, 30 жовтня, стало відомо, що Шані загинула.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог розповів в інтерв'ю деталі її загибелі, і вони - шокують.

"Мені дуже шкода повідомляти, що ми отримали звістку, що Шані Ніколь Лук загинула. Знайдено її череп. Це означає, що це варварські, садистські тварини просто відрубали їй голову, коли вони нападали, катували та вбивали ізраїльтян. Це велика трагедія, і я висловлюю найглибші співчуття її сім'ї", - сказав він.

Він додав, що тіло Шані Лук було упізнане лише зараз і впізнання інших загиблих (а їх ще 40) - продовжується.

"Те, що ми побачили на кордоні Гази та Ізраїлю, виходить далеко за рамки погрому. Ми бачили бійню. Ми бачили кров, що тече вулицями. Ми бачили найжахливіші трагедії, які тільки можна собі уявити", - сказав Іцхак Герцог.

Шані Лук була викрадена з музичного фестивалю біля кібуцу Реїм, недалеко від кордону із Сектором Газа. Того ж дня ХАМАС опублікували відео у мережі, де у кузові вантажівки лежала дівчина. Навколо неї біснувалася юрба палестинців, які її били та плювали в неї.

Можливо, на той момент вона була вже мертва чи смертельно поранена. На кадрах відео було видно, що дівчина роздягнута до спідньої білизни й в неї, мабуть, зламані ноги.

Мати та інші члени родини впізнали Шані за татуюванням на колінах та дредам.

Дівчина була громадянкою Німеччини та на її загибель уже відреагував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Для мене ця звістка жахлива. Це показує все варварство, яке стоїть за ХАМАС", - сказав він і додав, що необхідно притягнути до відповідальності бойовиків, які стоять за смертю Шані та ще близько 1400 ізраїльтян.

Що відомо про життя Шані Лук

Дівчина - громадянка Німеччини, хоч виросла в Ізраїлі. Їй було 22 роки. Вона народилася 7 лютого 2001 року.

Мама Шані переїхала до Ізраїлю з Німеччини 1993 року, батько - ізраїльтянин. Рікард Лук змінила свою релігію заради чоловіка.

Коли Шані була маленькою, сім'я жила за 80 км від Сектору Газа, а потім перебралася до Тель-Авіва. У столиці юна Шані почала працювати у сфері краси - заплітала дреди та набивала тату.

У Шані був бойфренд - мексиканець Оріон Ернандес Раду. Вона часто публікувала у соцмережах фото з хлопцем. Дівчина була фанаткою різних фестивалів та часто їх відвідувала разом із друзями. У 2023 році вона встигла побувати у Греції, Мексиці, Гватемалі, Чехії, Швейцарії, Італії та Хорватії.

Шані Лук та Оріон на фестивалі (кадр з відео)

Увечері 6 жовтня 2023 року Шані разом з Оріоном вирушили на дводенний фестиваль електронної музики SUPERNOVA Sukkot Gathering до поселення Реїм, яке знаходиться на кордоні із сектором Газа. Місце проведення фестивалю поміняли за пару днів до початку і спочатку шоу мало відбутися на півдні країни.

Рано-вранці 7 жовтня майже 3500 людей на фестивалі опинилися під ракетним обстрілом ХАМАС. Вона встигла зателефонувати матері, і та попросила сховатися в бомбосховищі. Шані бігла разом із натовпом, який розстрілювали бойовики.

Бойфренд Шані Оріон вважається зниклим безвісти, але його телефонним контактам надійшли дзвінки від осіб, які розмовляли арабською мовою і надходили повідомлення з лайками.