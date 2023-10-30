"Варвары и садистские животные": стали известны подробности гибели Шани Лук от рук ХАМАС

ХАМАС похитил и убил 22-летнюю студентку из Германии Шани Лук. Информацию о смерти девушки смогли подтвердить только через три недели после нападения террористов на музыкальный фестиваль в Реим. Она считалась похищенной и в сети была видеозапись, как девушку без сознания везут в кузове пикапа.

Как погибла Шани Лук и что известно о ее жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как погибла Шани Лук

Три недели Рикарда Лук, мама Шани и сестра девушки Ади надеялись, что она жива. Но чуда не произошло - в понедельник, 30 октября, стало известно, что Шани погибла.

Президент Израиля Ицхак Герцог рассказал в интервью детали ее гибели и они - шокируют.

"Мне очень жаль сообщать, что мы получили известие, что Шани Николь лук погибла. Найден ее череп. Это означает, что это варварские, садистские животные просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян. Это большая трагедия, и я выражаю глубочайшие соболезнования ее семье", - сказал он.

Он добавил, что тело Шани Лук было опознано только сейчас и опознание других погибших (а их еще 40) - продолжается.

"То, что мы увидели на границе Газы и Израиля, выходит далеко за рамки погрома. Мы видели бойню. Мы видели кровь, текущую по улицам. Мы видели самые ужасные трагедии, которые только можно себе представить", - сказал Ицхак Герцог.

Шани Лук была похищена с музыкального фестиваля возле кибуца Реим, недалеко от границы с Сектором Газа. В тот же день ХАМАС опубликовали видео в сети, где в кузове грузовика лежала девушка. Вокруг нее бесновалась толпа палестинцев, которые ее избивали и плевали в нее.

Возможно, в тот момент она была уже мертва или смертельно ранена. На кадрах видео было видно, что девушка раздета до нижнего белья и у нее, вероятно, сломаны ноги.

Мать и другие члены семьи опознали Шани по татуировкам на коленях и дредам.

Девушка была гражданкой Германии и на ее гибель уже отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Для меня это известие ужасно. Это показывает все варварство, которое стоит за ХАМАС", - сказал он и добавил, что необходимо привлечь к ответственности боевиков, которые стоят за смертью Шани и еще около 1400 израильтян.

Что известно о жизни Шани Лук

Девушка - гражданка Германии, хотя выросла в Израиле. Ей было 22 года. Она родилась 7 февраля 2001 года.

Мама Шани переехала в Израиль из Германии в 1993 году, отец - израильтянин. Рикарда Лук поменяла свою религию ради мужа.

Когда Шани была маленькой, семья жила в 80 км от Сектора Газа, а потом перебралась в Тель-Авив. В столице юная Шани начала работать в сфере красоты - заплетала дреды и набивала тату.

У Шани был бойфренд - мексиканец Орион Эрнандес Раду. Она часто публиковала в соцсетях фото с молодым человеком. Девушка была фанаткой различных фестивалей и часто их посещала вместе с друзьями. В 2023 году она успела побывать в Греции, Мексике, Гватемале, Чехии, Швейцарии, Италии и Хорватии.

Шани Лук и Орион на фестивале (кадр из видео)

Вечером 6 октября 2023 года Шани вместе с Орионом отправились на двухдневный фестиваль электронной музыки SUPERNOVA Sukkot Gathering в поселение Реим, которое находится на границе с сектором Газа. Место проведения фестиваля поменяли за пару дней до начала и изначально шоу должно было состояться на юге страны.

Рано утром 7 октября почти 3500 человек на фестивале оказались под ракетным обстрелом ХАМАС. Она успела позвонить матери, и та попросила укрыться в бомбоубежище. Шани бежала вместе с толпой, которую расстреливали боевики.

Бойфренд Шани Орион числится пропавшим без вести, но его телефонным контактам поступили звонки от лиц, которые говорили на арабском языке и приходили сообщения с ругательствами.