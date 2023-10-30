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ХАМАС убив 22-річну німкеню Шані Лук, чиї фото бачив увесь світ (відео)

Україна, Понеділок 30 жовтня 2023 12:01
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ХАМАС убив 22-річну німкеню Шані Лук, чиї фото бачив увесь світ (відео) ХАМАС убив німкеню Шані Лук (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

ХАМАС викрав 22-річну студентку з Німеччини Шані Лук. Тепер стало відомо про її смерть.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на слова матері дівчини в коментарі виданню RTL.

Що відомо про дівчину

Шані Лук була на музичному фестивалі біля кібуца Реїм. Вона стала однією з тих, кого вважали зниклою безвісти. Згодом у мережі з'явився відеозапис, на якому видно, як непритомну дівчину везуть по вулицях Гази бойовики ХАМАС у кузові пікапа.

Це відео стало одним із вірусних відеороликів війни Ізраїлю проти ХАМАСу. Трохи пізніше мама Шані заявила, що її донька жива та перебуває в лікарні Гази. Жінка звернулася до німецького уряду за допомогою.

Увага! Відео містить вразливий контент!

Шані Лук мертва

Сьогодні стало відомо, що ХАМАС убив 22-річну Шані Лук. Про це її матері повідомили ізраїльські військові.

Попри те, що її тіло досі не знайшли, виявили уламок кістки черепа та взяли з нього зразок ДНК. Батьки також надали необхідний порівняльний матеріал. Рікарда Лук припускає, що її донька мертва з 7 жовтня. За її словами, Шані могли вбити пострілом у голову під час теракту.

Раніше ми розповідали про жінку, яка змогла дати відсіч ХАМАС, але їй довелося обирати між чоловіком і дітьми.

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