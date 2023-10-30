ХАМАС убив 22-річну німкеню Шані Лук, чиї фото бачив увесь світ (відео)

ХАМАС викрав 22-річну студентку з Німеччини Шані Лук. Тепер стало відомо про її смерть.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на слова матері дівчини в коментарі виданню RTL .

Що відомо про дівчину

Шані Лук була на музичному фестивалі біля кібуца Реїм. Вона стала однією з тих, кого вважали зниклою безвісти. Згодом у мережі з'явився відеозапис, на якому видно, як непритомну дівчину везуть по вулицях Гази бойовики ХАМАС у кузові пікапа.

Це відео стало одним із вірусних відеороликів війни Ізраїлю проти ХАМАСу. Трохи пізніше мама Шані заявила, що її донька жива та перебуває в лікарні Гази. Жінка звернулася до німецького уряду за допомогою.

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Шані Лук мертва

Сьогодні стало відомо, що ХАМАС убив 22-річну Шані Лук. Про це її матері повідомили ізраїльські військові.