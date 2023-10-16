У бою з терористами ХАМАС загинув член сім'ї Голди Меїр: що відомо

Офіцер загону "Сайєрет Маткаль" із Гіват-Шапіра, 24-річний Хадар Кама, трагічно загинув у бою з терористами ХАМАС. Він був членом сім'ї Голди Меїр, однієї із засновниць держави Ізраїль.

7 жовтня Хадар Кама приєднався до своїх товаришів із загону у Тель-Авіві, щоб захищати Ізраїль. У бою на кордоні із Сектором Газа загинули 4 члени цього підрозділу, включаючи 24-річного командира Хадар Кама, 27-річного майора Елі Зіссара з Гіват-Ели. Ще чотири особи отримали поранення.

Хадар Кама - член сім'ї Голди Меїр, він правнук Шайни Корнголд, старшої сестри та наставниці Голди. У Хадара залишилися скорботні батьки та дві сестри - Шира та Альма.

Він був випускником руху "П'ять пальців", який готує своїх студентів до служби в елітних підрозділах у ЦАХАЛ. Рік він відучився у підготовчій школі, а потім отримав звання офіцера та записався до ЦАХАЛу.

"Він був харизматичним молодим чоловіком із прихованою силою, і тепер усі знають, що його секрет полягав у його непохитній рішучості та наполегливості. Він служив у підрозділі, який мав до нього глибоку прихильність, і він відповідав взаємністю", розповіла мама Хамара, Гіла Кама.

Майже дві доби родина Хамара не знала про його долю. А потім стало відомо, що він загинув у бою.

"Ми, звичайно, живемо в кошмарі. Я почуваюся зобов'язаною висловити свої почуття: дії уряду в жовтні 2023 року позбавили його життя, яким він так дорожив, відібравши у нас більшу частину нашої душі. Мій гнів спрямований виключно на них. Я дуже зла", - написала Гіла Кама.

Гіді Меїр, музикант і онук Голди Меїр, батько Хамара, перебував у цей час у Лондоні, але він спеціально прилетів до Ізраїлю, щоб попрощатися із сином.

Для довідки

Голда Меїр - ізраїльський політичний та державний діяч. Вона була однією із засновниць держави Ізраїль, обіймала посади прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ, міністра закордонних справ та міністра праці та соціальної політики.

Вона народилася 1898 року в Києві, в ранньому дитинстві з батьками переїхала до США, а 1921 року вирушила з чоловіком та сестрою до Палестини. Там вони вступили до кібуцу Мерхавія, і Голда стала делегатом сіоністського конгресу, де познайомилася з майбутніми лідерами Ізраїлю.

У 1946 році ООН проголосувало за розподіл Палестини та незалежність Ізраїлю. У 1948 році була заснована держава Ізраїль і Голда Меїр стала першим послом нової держави в СРСР.