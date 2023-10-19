"Сказала, що люблю його": жінка дала відсіч ХАМАС, але їй довелося вибрати між життям дітей та чоловіка

Махоль Шош із кібуцу Беєрі в Ізраїлі ледь не загинула під час нападу ХАМАС 7 жовтня. Їй довелося зробити дуже складний вибір - рятувати дітей чи тяжко пораненого чоловіка. А ще їй довелося стріляти терористами.

Чоловік Махоль - Ной Шош, отримав повістку як резервіст і мав прибути на базу на півночі Ізраїлю. Однак йому довелося прийняти бій із ХАМАС у власному будинку.

Під час нападу сім'я закрилася у захищеній кімнаті (мамаді). У Ноя була зброя, оскільки він був офіцером резерву.

"Єдиний раз, коли я стріляла з гвинтівки, був на курсі молодого бійця. Мені не подобалося, що у нас вдома є пістолет, але Ной не хотів мене слухати. Він був офіцером резерву, для нього було важливо, щоб удома була зброя. Ми домовилися, що пістолет буде у надійному місці, щоб діти ніколи до нього не дісталися", - розповіла Махоль.

Під час нападу ХАМАС на кібуц Ной узяв до рук зброю, щоб захистити свою сім'ю - дружину і трьох дітей. Але він був дуже тяжко поранений. Махоль довелося взяти до рук пістолет і самій захищати дітей від терористів.

"Коли Ной був поранений і впав на підлогу, я витягла у нього пістолет і запитала: "Що мені з ним робити? Що нам робити?" І він сказав мені: "Просто стріляй. Він заряджений, просто стріляй", - додала жінка.

Їй вдалося поранити принаймні одного терориста. Її брат теж офіцер-резервіст і за кілька днів він побував у її будинку. За словами брата, на підлозі були сліди крові там, де були терористи. І швидше за все саме зброя врятувала життя Махоль та дітей.

"Можливо, саме тому, що я стріляла, вони не намагалися увірватися. У мене скінчилися патрони, і я відкинула пістолет убік", - додала ізраїльтянка.

Терористи залишили спроби увірватися до захисної кімнати, а потім вирішили підпалити будинок зовні. Всередину почав потрапляти дим. Махоль у цей час робила перев'язку чоловікові - наклала джгут на величезну рану. А потім підвела дітей до вікна, щоб вони подихали повітрям.

Ной спливав кров'ю і Махоль зрозуміла, що їй доведеться зробити вибір - рятувати його чи дітей.

"Ми встигли поговорити про це, поки він ще був у свідомості. Я сказала, що мені доведеться залишити його і піти до вікна. Він сказав мені так і зробити. Ми з ним були командою з першого моменту. Він сказав, щоб я зробила те, що потрібне", - описала ситуацію жінка.

Вона залишалася поряд з Ноєм доти, доки була можливість дихати в приміщенні - сподіваючись, що прийде допомога.

"Коли вибору не залишилося, і я вже не бачила крізь дим світла від ліхтаря, я сказала, що люблю його, і поцілувала. Він простяг руку до дітей, і я пішла. Мені довелося залишити його, піти відчинити вікно і піднімати до нього дітей, одного за іншим. У цей час я чула постріли, тому відчиняла вікно дуже обережно, щоб вони не застрелили нас", - розповіла Махоль.

Найстаршій дівчинці - п'ять із половиною років і мама їй сказала берегти братів та сестер.

"Дочка зрозуміла, що є погані люди, які намагаються зробити з нами найжахливіші речі у світі", - сказала жінка.

Вона залишила дітей біля вікна і спробувала повернутися до чоловіка, щоб допомогти йому, переконатися, що він ще свідомий.

"Він протримався ще трохи, але у спецназу "Сайєрет маткаль" зайняло близько 15 хвилин дістатися до нашого притулку, там була сильна перестрілка. Ці 15 хвилин стали для Ноя фатальними", - каже Махоль.

Молодші діти, за її словами, не одразу зрозуміли, що батька більше нема. А старша дочка зрозуміла все одразу. Після порятунку вони пішли до сусідки, де вона розповіла, що її батька застрелили.

Середній дитині виповнилося 4 роки кілька днів тому, в евакуації на Мертвому морі. Дитині намагалися влаштувати свято багато людей. Він не дуже розумів, що сталося. Махоль довелося сказати малюкові, що тато не прийде на його день народження, і він сильно плакав.

"У мене є ще один син, йому півтора року. Тільки останніми днями діти почали потроху відходити від мене і дозволяти іншим людям теж піклуватися про них. З'явилися ознаки, що вони почали приходити до тями", - додала вона.

Зараз Махоль разом із трьома дітьми переїхала жити до брата, до центру країни.