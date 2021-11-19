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В Варшаве украинец зашел в школу и поцеловал ученицу, потому что скучал по своим детям

Автор: Владимир Костырин

В Польше в варшавскую школу зашел 34-летний украинец, который подошел к ученице, погладил по голове и поцеловал в лоб. На такой поступок мужчину подтолкнула тоска по своим детям, которые остались в родной стране.

Об этом передает местное издание wiadomosci.dziennik.pl.

Теперь украинец был задержан за посягательство на физическую неприкосновенность несовершеннолетней.

Сам инцидент произошел еще в начале ноября в начальной школе на ул. Тетерев в варшавском районе Влохи. Там гражданин Украины просто зашел в учебное заведение, и в гардеробе подошел к одной из учениц, чтобы погладить по голове и поцеловать в лоб.

Представитель районной прокуратуры Варшавы Александра Скжиниарц сообщила журналистам, что в четверг мужчина был задержан в Отвоцке, а в пятницу с задержанным общались правоохранители.

По информации прессы, украинец объяснил следователям, что скучает по своим детям, и поэтому пришел в школу.

Сообщается, что сейчас принимается решение об избрании задержанному меры пресечения.

За предполагаемое преступление - нарушение физической неприкосновенности несовершеннолетней - украинцу грозит тюремное заключение сроком до одного года.

Ранее сообщалось, что в Польше нетрезвый украинец на грузовике растрощил мост и "нырнул" в реку, после чего произошла утечка дизельного топлива в воду и была задействована специализированная химическая и экологическая спасательная группа. Ущерб от аварии составил около 1 миллиона злотых.

Напомним, перед этим в Польше задержали украинца за перевозку нелегалов в автобусе.

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