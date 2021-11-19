В Варшаве украинец зашел в школу и поцеловал ученицу, потому что скучал по своим детям

В Польше в варшавскую школу зашел 34-летний украинец, который подошел к ученице, погладил по голове и поцеловал в лоб. На такой поступок мужчину подтолкнула тоска по своим детям, которые остались в родной стране.
Об этом передает местное издание wiadomosci.dziennik.pl.
Теперь украинец был задержан за посягательство на физическую неприкосновенность несовершеннолетней.
Сам инцидент произошел еще в начале ноября в начальной школе на ул. Тетерев в варшавском районе Влохи. Там гражданин Украины просто зашел в учебное заведение, и в гардеробе подошел к одной из учениц, чтобы погладить по голове и поцеловать в лоб.
Представитель районной прокуратуры Варшавы Александра Скжиниарц сообщила журналистам, что в четверг мужчина был задержан в Отвоцке, а в пятницу с задержанным общались правоохранители.
По информации прессы, украинец объяснил следователям, что скучает по своим детям, и поэтому пришел в школу.
Сообщается, что сейчас принимается решение об избрании задержанному меры пресечения.
За предполагаемое преступление - нарушение физической неприкосновенности несовершеннолетней - украинцу грозит тюремное заключение сроком до одного года.
Ранее сообщалось, что в Польше нетрезвый украинец на грузовике растрощил мост и "нырнул" в реку, после чего произошла утечка дизельного топлива в воду и была задействована специализированная химическая и экологическая спасательная группа. Ущерб от аварии составил около 1 миллиона злотых.
Напомним, перед этим в Польше задержали украинца за перевозку нелегалов в автобусе.