У Варшаві українець зайшов до школи і поцілував ученицю, бо сумував за своїми дітьми

Тепер українець був затриманий за посягання на фізичну недоторканність неповнолітньої.

Сам інцидент стався ще на початку листопада в початковій школі на вул.Тетерів у варшавському районі Влохи. Там громадянин України просто зайшов до навчального закладу, і в гардеробі підійшов до однієї з учениць, щоб погладити по голові та поцілувати в лоб.

Представник районної прокуратури Варшави Олександра Скжиніарць повідомила журналістам, що в четвер чоловік був затриманий в Отвоцьку, а в п'ятницю із затриманим спілкувалися правоохоронці.

За інформацією преси, українець пояснив слідчим, що сумує за своїми дітьми, і тому прийшов до школи.

Повідомляється, що зараз приймається рішення про обрання затриманому запобіжного заходу.

За передбачуваний злочин - порушення фізичної недоторканності неповнолітньої - українцю загрожує тюремне ув'язнення строком до одного року.