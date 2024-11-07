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Варлей з "Холостяка" кардинально змінила імідж: "Інша людина" (відео)

Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Автор: Поліна Іваненко

Акторка та модель Вікторія Варлей, яка була учасницею шоу "Холостяк-12", а нині мешкає в США, ошелешила фанів. Зірка раптово змінила імідж і вже похизувалася новою зачіскою.

Як зараз виглядає Варлей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на її Instagram.

Зірка "Холостяка" кардинально змінила імідж

Так, Вікторія вирушила до перукаря й наважилася на новий колір волосся. Варлей зробили тонування.

Модель залишила довжину волосся, але й без цього сильно змінилася. Раніше вона була шатенкою з висвітленими пасмами біля обличчя. 

Варлей до зміни іміджу (скріншот)

Нині ж Варлей жартує про те, що стала білявкою. І тому всі питання "стосовно податків, рахунків, страховок і квантової фізики" - не до неї.

 

Новий колір волосся вразив мережу. У коментарях під фото та відео Варлей юзери залишають чимало компліментів. Але й знайшлися ті, хто вважає, що "раніше було краще". Також користувачі пишуть:

  • "Інша людина!"
  • "Трішки схожа на Славу Камінську"
  • "До було краще"
  • "Вам гарно і так, і так"
  • "Діва"
  • "Щось на неймовірному"
  • "Бомбічна красуня".
  • "Ви для мене реально приклад гарної, сильної, впевненої в собі жінки".

Нова зачіска Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Окрім цього, коментатори почали питати, чи не пов'язані такі сміливі експерименти з зовнішністю з ймовірними змінами в особистому житті. Відомо, що після "Холостяка" Варлей вийшла заміж та народила доньку, але нині вона не показує чоловіка, що вже спровокувало чутки.

Варлей ошелешила кардинальними змінами  (фото: instagram.com/viktoriavarley)

За кого вийшла Варлей

Про весілля зірки "Холостяка" стало відомо у січні 2023 року. Її обранцем став чоловік на ім'я Петро, який вже давно мешкає у США. 

Варлей та її чоловік (фото: instagram.com/viktoriavarley)

За словами моделі, їх познайомила подружка. Обранець Вікторії освідчився їй у 2022 році. А у січні Варлей вперше стала мамою - на світ з'явилася її донечка. Зірка швидко повернулася в форму та майже одразу могла похизуватися струнким тілом. А нині ж вона продовжує ділитися порадами по догляду за шкірою та фігурою.

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