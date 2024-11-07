Варлей з "Холостяка" кардинально змінила імідж: "Інша людина" (відео)

Акторка та модель Вікторія Варлей, яка була учасницею шоу "Холостяк-12", а нині мешкає в США, ошелешила фанів. Зірка раптово змінила імідж і вже похизувалася новою зачіскою.
Як зараз виглядає Варлей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на її Instagram.
Так, Вікторія вирушила до перукаря й наважилася на новий колір волосся. Варлей зробили тонування.
Модель залишила довжину волосся, але й без цього сильно змінилася. Раніше вона була шатенкою з висвітленими пасмами біля обличчя.
Варлей до зміни іміджу (скріншот)
Нині ж Варлей жартує про те, що стала білявкою. І тому всі питання "стосовно податків, рахунків, страховок і квантової фізики" - не до неї.
Новий колір волосся вразив мережу. У коментарях під фото та відео Варлей юзери залишають чимало компліментів. Але й знайшлися ті, хто вважає, що "раніше було краще". Також користувачі пишуть:
Нова зачіска Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Окрім цього, коментатори почали питати, чи не пов'язані такі сміливі експерименти з зовнішністю з ймовірними змінами в особистому житті. Відомо, що після "Холостяка" Варлей вийшла заміж та народила доньку, але нині вона не показує чоловіка, що вже спровокувало чутки.
Варлей ошелешила кардинальними змінами (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Про весілля зірки "Холостяка" стало відомо у січні 2023 року. Її обранцем став чоловік на ім'я Петро, який вже давно мешкає у США.
Варлей та її чоловік (фото: instagram.com/viktoriavarley)
За словами моделі, їх познайомила подружка. Обранець Вікторії освідчився їй у 2022 році. А у січні Варлей вперше стала мамою - на світ з'явилася її донечка. Зірка швидко повернулася в форму та майже одразу могла похизуватися струнким тілом. А нині ж вона продовжує ділитися порадами по догляду за шкірою та фігурою.
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