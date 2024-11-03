Переможниця "Холостяка" вперше зізналася, чому розійшлася з Чмерковським: "Нас розвів продюсер"

Переможниця першого "Холостяка" Олександра Шульгіна розповіла, чому вона та Макс Чмерковський розірвали стосунки після фіналу проекту. За словами учасниці реаліті, це сталося не просто так.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Шульгіна розповіла під час інтерв'ю на програмі "У ліжку".

Чому Шульгіна та Чмерковський не разом

За словами Олександри, вона не була задоволена тим, якою її показали на шоу. Втім, вона не могла щось розповісти, бо підписувала контракт. І нині фіналістка реаліті вирішила вперше розкрити невідомі деталі.

Після фіналу, який відбувся в Парижі, Шульгіна та Чмерковський продовжували спілкування. Він вирушив до США, а вона повернулася в Україну.

Потім Чмерковський запросив Шульгіну до США, вона відкрила візу та прилетіла. Олександра жила з Максом, пара насолоджувалася стосунками.

Переможниця "Холостяка" розкрила причину розриву стосунків з Чмерковським (скріншот)

"Все було чудово спочатку, все було просто о**генно, але потім що почалося. Ми приїжджаємо до якогось магазину на машині, і все як в кіно. Прибігає десь 10 папараці, всі начина починають нас фотографувати. Я сиджу в машині, закриваю очі, закриваю обличчя. Макс виходить, каже: не треба цих фотографій", - пригадала Олександра.

"Ці фотографії з'являються в Україні і починається такий наче конфлікт. Між "Холостяком", не знаю, телеканалом, продюсерами, тим, хто працює над цим проектом. І вони кажуть: ви маєте розійтися, ви не можете бути разом в Лос-Анджелесі, шоу ще не почали показувати", - додала вона.

Олександра Шульгіна (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)

Коли ж на екрани вийшла перша серія "Холостяка", продюсерка зателефонувала й сказала, що "зробить все", аби Чмерковський та Шульгіна розійшлися.

"Починає йому розказувати, яка я погана. Виходить перша серія, виходить друга серія. І він бачить і мені каже: слухай, а що ти так себе поводиш", - заявила Олександра.

"Тобто він починає реально вірити в те, що йому навішав телеканал. Знаєш, чим закінчується ця історія? Вони йому сказали, що я начебто ходжу по Україні, по всіх інтерв'ю, і розказую, що він поганий в сексі", - також пригадала переможниця "Холостяка".

Що відомо про перший сезон "Холостяка"

Романтичне реаліті, першим героєм якого став танцюрист Чмерковський, вийшло на екрани у 2011 році. Після фіналу, на якому він обрав Шульгіну, весілля не було. А потім стало відомо, що Макс та Олександра розірвали стосунки.

Олександра Шульгіна і Макс Чмерковський (скріншот)

Сам Чмерковський називав участь в реаліті однією з найбільших помилок. Втім, вже за рік після проекту він знайшов нову обраницю. Макс живе у шлюбі з танцівницею Петой Маргатройд. І нещодавно стало відомо, що Чмерковський втретє стане батьком.

Чмерковський та його дружина (фото: instagram.com/maksimc)