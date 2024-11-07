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Варлей из "Холостяка" кардинально сменила имидж: "Другой человек" (видео)

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Автор: Полина Иваненко

Актриса и модель Виктория Варлей, которая была участницей шоу "Холостяк-12", а теперь живет в США, ошарашила фанатов. Звезда внезапно сменила имидж и уже похвасталась новой прической.

Как сейчас выглядит Варлей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Звезда "Холостяка" кардинально сменила имидж

Так, Виктория отправилась к парикмахеру и решилась на новый цвет волос. Варлей сделали тонирование.

Модель оставила длину волос, но и без этого сильно изменилась. Раньше она была шатенкой с осветленными прядями у лица.

Варлей к смене имиджа (скриншот)

Сейчас Варлей шутит о том, что стала блондинкай. И потому все вопросы "по налогам, счетам, страховкам и квантовой физике" - не к ней.

 

Новый цвет волос поразил сеть. В комментариях под фото и видео Варлей пользователи оставляют много комплиментов. Но и нашлись те, кто считает, что "раньше было лучше". Также пользователи пишут:

  • "Інша людина!"
  • "Трішки схожа на Славу Камінську"
  • "До було краще"
  • "Вам гарно і так, і так"
  • "Діва"
  • "Щось на неймовірному"
  • "Бомбічна красуня".
  • "Ви для мене реально приклад гарної, сильної, впевненої в собі жінки".

Новая прическа Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Кроме того, комментаторы начали спрашивать, не связаны ли такие смелые эксперименты с внешностью с вероятными переменами в личной жизни. Известно, что после "Холостяка" Варлей вышла замуж и родила дочь, но сейчас она не показывает мужа, что уже спровоцировало слухи.

Варлей ошарашила кардинальными изменениями (фото: instagram.com/viktoriavarley)

За кого вышла Варлей

О свадьбе звезды "Холостяка" стало известно в январе 2023 года. Ее избранником стал мужчина по имени Петр, уже давно проживающий в США.

Варлей и его муж (фото: instagram.com/viktoriavarley)

По словам модели, их познакомила подружка. Избранник Виктории сделал предложение ей в 2022 году. А в январе Варлей впервые стала мамой - на свет появилась ее дочь. Звезда быстро вернулась в форму и почти сразу могла похвастаться стройным телом. А сейчас она продолжает делиться советами по уходу за кожей и фигурой.

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