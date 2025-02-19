"Варити воду" - це не про кип'ятіння. Звідки взялася ця крилата фраза та що вона означає

Багато хто вважає, що "варити воду" - це просто про кип’ятіння, але насправді цей вислів має зовсім інше значення. Це фразеологізм з дуже глибоким та навіть філософським значенням.

Що насправді означає вислів "варити воду", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення ведучої Ольги Багній у її каналі в TikTok .

Чимало людей у повсякденному житті використовують різноманітні фразеологізми, навіть не замислюючись над їхнім походженням та справжнім значенням.

Однак деякі крилаті вислови можуть викликати труднощі в розумінні, адже їхній зміст не завжди очевидний. Одним із таких фразеологізмів є фраза "варити воду", яку дехто сприймає буквально, не здогадуючись про її приховане значення.

"Чи варили ви воду? Ідеться не про те, щоб налити в каструлю трохи води та поставити на вогонь. Ні, "варити воду" - це фразеологізм. Що ж він означає? "Варити воду" означає знущатися з когось, показуючи свої примхи та вередуючи", - пояснила Багній.

Згідно зі Словником фразеологізмів, вислів "варити (виварювати) воду з когось" означає "знущатися з кого-небудь, показуючи свої примхи, вередуючи перед ким-небудь, висуваючи надмірні вимоги або прискіпуючись до когось".

Приклади у літературі:

"Баба раптом розгнівалася й тупнула на діда ногою: - Вари зі старої воду, вари!" (Яновський, Твори, т. І)

"Буде того, що над нашими дідами та батьками знущалися (пани) та з нас воду виварювали… " (Панас Мирний)

"Дівчата вже цілковито поінформовані про юного, сором’язливого тракториста, з якого можна варити воду" (Юрій Яновський, II)

"Макар. Хотіла (мати) кинути. Ледве впро­сив. Два місяці варила з мене воду, а потім простила (що напився)" (Корнійчук, Драматичні твори, т. II)