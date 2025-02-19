"Варити воду" - это не про кипячение. Откуда взялась эта крылатая фраза и что она означает

Многие считают, что "варити воду" - это просто о кипячении, но на самом деле это выражение имеет совсем другое значение. Это фразеологизм с очень глубоким и даже философским значением.

Что на самом деле означает выражение "варить воду", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения ведущей Ольги Багний в ее канале в TikTok .

Многие люди в повседневной жизни используют различные фразеологизмы, даже не задумываясь над их происхождением и истинным значением.

Однако некоторые крылатые выражения могут вызвать трудности в понимании, ведь их смысл не всегда очевиден. Одним из таких фразеологизмов является фраза "варити воду", которую некоторые воспринимают буквально, не догадываясь о ее скрытом значении.

"Варили ли вы воду? Речь идет не о том, чтобы налить в кастрюлю немного воды и поставить на огонь. Нет, "варити воду" - это фразеологизм. Что же он означает? "Варити воду" означает издеваться над кем-то, показывая свои прихоти и капризничая", - пояснила Багний.

Согласно Словарю фразеологизмов, выражение "варити (виварювати) воду з когомь" означает "издеваться над кем-либо, показывая свои прихоти, капризничая перед кем-либо, выдвигая чрезмерные требования или придираясь к кому-то".

Примеры в литературе:

"Баба раптом розгнівалася й тупнула на діда ногою: - Вари зі старої воду, вари!" (Яновський, Твори, т. І)

"Буде того, що над нашими дідами та батьками знущалися (пани) та з нас воду виварювали… " (Панас Мирний)

"Дівчата вже цілковито поінформовані про юного, сором’язливого тракториста, з якого можна варити воду" (Юрій Яновський, II)

"Макар. Хотіла (мати) кинути. Ледве впро­сив. Два місяці варила з мене воду, а потім простила (що напився)" (Корнійчук, Драматичні твори, т. II)