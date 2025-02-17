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"Рідкий" чи "рідкісний" предмет? Мовознавець пояснив, коли та як ці два слова вживати правильно

Понеділок 17 лютого 2025 08:00
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"Рідкий" чи "рідкісний" предмет? Мовознавець пояснив, коли та як ці два слова вживати правильно Коли українською потрібно казати "рідкий", а коли "рідкісний" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В українській мові є слова, яка звучать дуже схоже, але мають зовсім різні значення. І через це багато людей роблять помилки, вживаючи їх у неправильному значенні.

Коли потрібно казати "рідкий", а коли "рідкісний", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця та викладача Олександра Авраменка на каналі в YouTube.

За словами мовознавця, українці часто плутають слова "рідкий" та "рідкісний" і почути таки слова як "рідкий птах" або "археологи знайшли "рідкий" предмет - можна часто. Але це неправильне використання цього слова.

"Рідким" може бути борщ, "рідкою" може бути каша. Але взагалі "рідкий" - це негустий. Це слово, яким описують рідину. Ще слово "рідкий" кажемо, коли описуємо консистенцію речовини. Наприклад, "рідкий мед", "рідке тісто". Це слово вказує, що речовина негуста, легко тече", - пояснив Олександр Авраменко.

А ось слово "рідкісний" - це зовсім інше поняття. Це слово використовується для опису того, що трапляється нечасто або є унікальним. Наприклад, "рідкісна монета", "рідкісна тварина".

"Рідкісним може бути тільки те, що трапляється нечасто", - підкреслив мовознавець.

Запам'ятайте:

  • Рідкий - це про рідини та їхню густоту.
  • Рідкісний - це про частоту появи чогось.

До речі, прикметники "редкий" та "редкостный" в російській мові - це синоніми, які означають щось незвичайне, що зустрічається нечасто, або дуже виняткове.

Раніше ми писали про те, як казати українською правильно - "бритися" або "голитися".

А ще розповідали про те, чому "соус" та "котлета" - це росіянізми та як називати звичайні страви українською.

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