Варим настоящую соленую карамель дома: кулинар поделилась секретом

Ингредиенты на 120 г карамели:

сахар - 60 г

вода - 30 г

уксус 9% - 1 ч. л.

масло - 20 г

сливки 33% - 70 г

соль или соленый арахис

Возьмите посуду с толстым дном. Насыпьте сахар, добавьте воду и уксус. Включите средний огонь. Когда сироп активно кипит, начните активно перемешивать. Уваривайте сироп, пока он не начнет карамелизироваться.

Когда сироп станет коричневатым, добавьте в него масло комнатной температуры. Перемешайте быстро.

Добавьте нагретые сливки, перемешайте. Включите плиту и доведите карамель до кипения. Добавьте соль (если не будете добавлять арахис).

Варите до желаемой густоты. Проварите 2 минуты для жидкой карамели, для густой ириски надо 5-7 минут.