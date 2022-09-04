Варим настоящую соленую карамель дома: кулинар поделилась секретом

Соленая карамель легко готовится дома, но надо знать некоторые нюансы, чтобы десерт не распадался на пласты и не засахаривался.
Рецептом поделилась известная украинская кулинарка Лилия Цвит.
Возьмите посуду с толстым дном. Насыпьте сахар, добавьте воду и уксус. Включите средний огонь. Когда сироп активно кипит, начните активно перемешивать. Уваривайте сироп, пока он не начнет карамелизироваться.
Когда сироп станет коричневатым, добавьте в него масло комнатной температуры. Перемешайте быстро.
Добавьте нагретые сливки, перемешайте. Включите плиту и доведите карамель до кипения. Добавьте соль (если не будете добавлять арахис).
Варите до желаемой густоты. Проварите 2 минуты для жидкой карамели, для густой ириски надо 5-7 минут.
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