Сливовый пирог из газеты New York Times: простое воплощение легендарного рецепта

У сливового пирога "из газеты New York Times" очень интересная история, которая сделала этот простой бисквит со сливами легендарным. Гениальность блюда, как часто бывает, кроется в простоте. Поэтому, предлагаем воплотить этот рецепт в жизнь.

Читайте ниже в материале Styler пошаговое приготовление, историю десерта и конечно же смотрите видеоинструкцию.

Как простой десерт стал легендарным

The New York Times публиковали рецепт сливового пирога от кулинарки Мариан Буррос каждый сентябрь с 1983 по 1989 год. Впоследствии редакция поняла, что достаточно, и решила напечатать рецепт в последний раз.

Для того, чтобы все желающие могли его вырезать и сохранить, его даже напечатали более крупным шрифтом и с пунктирной линией по контуру. Конечно же, это не помогло - редакцию завалили гневными письмами.

К счастью, сейчас, благодаря интернету мы можем воссоздать этот десерт на своей кухне.

Сливовый пирог из New York Times-очень просто и вкусно (скриншот: YouTube/LISA DEREZA

Нам понадобится:

Сахар - 120 г

Масло сливочное - 120 г

Мука пшеничная - 130 г

Разрыхлитель - 4 г

Соль - по вкусу

Яйца - 2 шт.

Слива - 12 шт.

Сок 1/2 лимона

Корица - по вкусу

Как приготовить пирог

Сперва разогрейте духовку до 180 градусов.

Смешайте сахар и мягкое масло в миске. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и яйца и хорошо взбейте.

Ложкой выложите тесто в форму диаметром 20-25 см. Из слив удалите косточки и разрежьте пополам. Положите половинки сливы кожицей кверху сверху на тесто.

Слегка посыпьте сахаром и сбрызните лимонным соком, в зависимости от сладости фруктов. Посыпьте корицей по вкусу.

Выпекайте примерно час. Достаньте и охладите. Пирог можно подавать просто так, а можно со взбитыми сливками или мороженым.

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