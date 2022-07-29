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Хворост к чаю буквально из двух ингредиентов: самый простой рецепт

Новина українською →
Пятница 29 июля 2022 08:06
Хворост к чаю буквально из двух ингредиентов: самый простой рецепт Скриншот видео: Хворост к чаю
Автор: Светлана Мащенко

Хрустящий хворост - одно из самых простых вариантов угощения, которое придется по вкусу всем членам вашей семьи.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Сливки - 100 г
  • Мука - 130 г + для работы с тестом
  • Соль - щепотка
  • Сахарная пудра
  • Растительное масло.

Пошаговое приготовление

К муке добавьте щепотку соли и сливки. Замесите мягкое нелипкое тесто. Накройте тесто миской или пищевой пленкой и дайте тесту отдохнуть 10-15 минут.

Тонко раскатайте тесто. Нарежьте его на ромбики. Сделайте надрез по центру каждого ромбика.

Разогрейте растительное масло. Обжарьте с каждой стороны до румяности.

Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Посыпьте сахарной пудрой.

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