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Варимо справжню солену карамель вдома: кулінарка поділилася секретом

Фото: Як приготувати солену карамель вдома (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Солена карамель легко готується вдома, але треба знати деякі нюанси, аби десерт не розпадався на пласти і не зацукрювався.

Рецептом поділилася відома українська кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на 120 г карамелі:

  • цукор - 60 г
  • вода - 30 г
  • оцет 9% - 1 ч. л.
  • масло - 20 г
  • вершки 33% - 70 г
  • сіль або солоний арахіс

Візьміть посуд з товстим дном. Насипте цукор, додайте воду і оцет. Увімкніть середній вогонь. Коли сироп активно кипить, почніть активно перемішувати. Уварюйте сироп, доки він не почне карамелізуватися.

Коли сироп стане коричневатим, додайте в нього масло кімнатної температури. Перемішайте швидко.

Додайте нагріті вершки, перемішайте. Увімкніть плиту і доведіть карамель до кипіння. Додайте сіль (якщо не будете додавати арахіс).

Варіть до бажаної густоти. Проваріть 2 хвилини для рідкої карамелі, для густої іриски треба 5-7 хвилин.

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