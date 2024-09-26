Варення з айви - ідеальне до чаю. Приготуйте його за старовинним бабусиним рецептом

Що потрібно для варення з айви

Для того, щоб приготувати варення з айви, знадобляться такі продукти:

айва - 1 кг;

холодна вода - 50 мл;

цукру - 800 г.

Як готувати варення з айви

Айву необхідно промити, а потім очистити від шкірок та серцевинки. Найкраще це зробити за допомогою овочечистки.

Потім плоди айви потрібна нарізати на маленький шматочки та перекласти в посуд для варення.

Шматочки айви потрібно залити водою залежно від ваги. Вогонь потрібно встановити середній та довести масу до кипіння.

Після того, як айва закипить, необхідно зменшити вогонь та продовжити варити варення протягом 25-30 хвилин. За цей час айва пустить сік та буде м'якою.

Тоді потрібно всипати цукор. Також за бажанням можна додати лимонну чи апельсинову цедру. Ретельно перемішайте інгредієнти варення з айви.

Варіть варення ще протягом 30 хвилин, періодично помішуючи. Крім цього, важливо знімати з поверхні маси піну.

Знімайте з поверхні варення піну (скриншот / Абетка рецептів)

Готове варення зніміть вогню та залиште настоюватись на 6-8 годин. Після цього знову поставте каструлю з варенням на вогонь та проваріть масу ще протягом 15 хвилин.

Під час варіння важливо періодично помішувати варення, щоб воно не пригоріло. Після повторного відварювання залиште варення з айви охолоджуватись на приблизно 6 годин. Тоді варення загусне та дещо змінить колір.

Після цього варення з айви потрібно проварити ще протягом 15 хвилин. Готове гаряче варення розкладіть по стерилізованих банках та герметично закрийте стерилізованими кришками.

Зачекайте, доки варення повністю охолоне. Після цього зберігати банки з ним можна в холодильнику або погребі.

Таке варення досить густе, тож його можна не лише намазувати на хліб, а й використовувати як начинку для пирогів чи печива.

Яка користь айви

Айва містить клітковину та кілька основних вітамінів (зокрема C, B1, B6) і мінералів, що підтримують здорову імунну систему. Вони також можуть мати антибактеріальні властивості.

Як і багато фруктів, айва містить багато антиоксидантів, які можуть зменшити метаболічний стрес і запалення, одночасно захищаючи клітини від пошкодження вільними радикалами.

Деякі хімічні речовини, що містяться в айві, можуть змінювати реакцію імунної системи на речовини, що викликають алергічні реакції.

Нещодавнє дослідження показало, що айвовий сироп ефективніший за вітамін В6 у зменшенні нудоти та блювання, спричинених вагітністю. Проте необхідні додаткові дослідження.

Та на відміну від більш популярних фруктів, айву рідко їдять сирою. Навіть у стиглому вигляді сира айва має дуже твердий м'якуш і кислуватий, в'язкий смак. Тож найчастіше з айви готують варення

Проте в сирому вигляді айва може шкодити шлунку, та жовчному міхуру. До того ж її не рекомендують вживати у разі загострень хвороб шлунково-кишкового тракту - навіть запечену.