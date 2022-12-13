Варений чи запечений: який буряк корисніше споживати взимку

Здебільшого його споживають у борщі чи в салатах, проте буряк може бути повноцінним окремим елементом у трапезі.

Буряк - це один із головних овочів сезону для українців. Він багатий на вітаміни та мікроелементи. А ще є чудовим і недорогим аналогом усім імпортним коренеплодам.

Як правильно приготувати буряк, щоб він був корисним і смачним - читайте нижче в Styler.

Варити чи запікати?

Б'ємося об заклад, що найчастіше ви кладете буряк до борщу або оселедця "під шубою" та думаєте, що там овоч збереже свою користь. Проте насправді помиляєтеся.

Щоб зберегти його вітаміни, краще їсти буряк, не перемішуючи з іншими складовими страви.

Найчастіше варений буряк їдять з оселедцем "під шубою" (фото: Freepik)

Якщо ви його зварите, то уже збережете певну частину мікроелементів. Для цього ретельно помийте овоч, покладіть у каструлю з водою та залиште варитися на 30-40 хвилин. Час від часу перевіряйте його готовність ножем: буряк повинен стати м'яким.

Але у варінні є один нюанс: вся користь залишається у воді, яку ви, звичайно, не будете споживати. Якщо в супі вся поживність зберігається в бульйоні, то тут так не працює.

Для того, щоб зберегти всі природні властивості буряку, спробуйте його запекти. Гарно вимийте овоч, загорніть у харчову фольгу та поставте в духовку на 40 хвилин за температури 200 градусів.

Стежте за тим, щоб коренеплід не пустив сік, інакше доведеться довго відмивати деко.

Для споживання буряк краще запекти у фользі (фото: vkusnoo.com.ua)

Цей спосіб більш раціональний ніж варіння, тому що вам не потрібно стояти над каструлею або бігати до неї, щоб перевірити, чи не вилилася вода на плиту, наприклад.

Після того, як буряк приготувався, почистьте його та натріть на дрібній тертці. Приправте олією, сіллю та перцем на свій смак.

Якщо хочете чогось нового, поріжте буряк кубиками та додайте до нього такі самі кубики сиру фета. У результаті отримаєте дуже смачне солодко-солоне поєднання.

У чому користь і шкода буряку?

Буряк корисний завдяки своїм антиоксидантним та протизапальним властивостям. У ньому багато клітковини та поживних речовин, таких як кальцій, магній, калій та вітамін А.

Він також може знизити ризик розвитку хронічних захворювань, включаючи діабет 2 типу, серцеві захворювання і деменцію.

Особливість коренеплоду в тому, що він містить беталаїн - поживна речовина, якої немає в жодному іншому їстівному овочі або фрукті.

Є певні хвороби, при яких споживання буряку варто обмежити (фото: Freepik)

Однак деяким людям варто все ж обмежити його споживання. Це викликано його хімічним складом. Обмеження стосуються тих, хто має: