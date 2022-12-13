Солимо швидку червону рибу за найкращим рецептом: лише година і на стіл!
Який новорічний стіл без червоної риби? Якщо засолити її самостійно, вийде і смачніше і, звичайно ж, дешевше.
Рецептом поділилася українська кулінарка Alina FooDee.
Складові:
- Сьомга – 500-600 г
- Сіль – 1 ст. л.
- Цукор – 0,5 ст. л.
Покрокове приготування
Рибу очистіть від луски, видаліть хребет, ребра та кістки. Шкіру залиште.
Сіль змішайте із цукром.
Посипте рибу цукром з усіх боків.
Як отримати готову рибу за годину
Якщо необхідно засолити рибу дуже швидко, то наріжте її шматочками завтовшки 1 см, і посипте сумішшю солі та цукру. Через 1-2 години така рибка вже готова до вживання.
Якщо ж солити червону рибу цілим шматком, то вже за 8-12 годин отримаємо малосольну рибку. Ступінь солоності можна регулювати на свій смак.
Важливі нюанси
Солити рибу найкраще у скляній ємності, а в металевій – вкрай небажано, тому що риба може отримати металевий присмак.
При засолюванні з червоної риби виділяється рідина під дією солі. Як тільки ступінь просолу вас влаштує, цю рідину потрібно злити, а рибу перекласти в чисту скляну ємність або подавати на стіл.
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