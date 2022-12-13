Вареная или запеченная: какую свеклу полезнее потреблять зимой

В основном ее потребляют в борще или салатах, однако свекла может быть полноценным отдельным элементом в трапезе.

Свекла - это один из главных овощей сезона для украинцев. Она богата витаминами и микроэлементами. А еще является отличным и недорогим аналогом всем импортным корнеплодам.

Как правильно приготовить свеклу, чтобы она была полезной и вкусной - читайте ниже в Styler.

Варить или запекать?

Спорим, что чаще всего вы кладете свеклу в борщ или селедку "под шубой" и думаете, что там овощ сохранит свою пользу. Однако на самом деле ошибаетесь.

Чтобы сохранить еге витамины, лучше есть свеклу, не перемешивая с другими составляющими блюда.

Чаще вареную свеклу едят с селедкой "под шубой" (фото: Freepik)

Если вы ее сварите, то уже сохраните часть микроэлементов. Для этого тщательно помойте овощи, положите в кастрюлю с водой и оставьте вариться на 30-40 минут. Время от времени проверяйте его готовность ножом: свекла должна стать мягкой.

Но в варке есть один нюанс: вся польза остается в воде, которую вы, конечно, не потребляете. Если в супе вся питательность сохраняется в бульоне, то здесь так не работает.

Для того чтобы сохранить все природные свойства свеклы, попробуйте ее запечь. Хорошо вымойте овощ, заверните в пищевую фольгу и поставьте в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.

Следите за тем, чтобы корнеплод не пустил сок, иначе придется долго отмывать противень.

Для потребления свеклу лучше запечь в фольге (фото: vkusnoo.com.ua)

Этот способ более рациональный, чем варка, потому что вам не нужно стоять над кастрюлей или бегать к ней, чтобы проверить, не вылилась ли вода на плиту, например.

После того как свекла приготовилась, почистите ее и натрите на мелкой терке. Приправьте маслом, солью и перцем по своему вкусу.

Если хотите чего-то нового, порежьте свеклу кубиками и добавьте к нему такие же кубики сыра фета. В результате получите вкуснейшее сладко-соленое сочетание.

В чем польза и вред свеклы?

Свекла полезна благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. В ней много клетчатки и питательных веществ, таких как кальций, магний, калий и витамин А.

Она также может снизить риск развития хронических заболеваний, включая диабет 2 типа, сердечные заболевания и деменцию.

Особенность корнеплода в том, что он содержит беталаин - питательное вещество, которого нет ни в одном другом съедобном овоще или фрукте.

Есть определенные болезни, при которых потребление свеклы следует ограничить (фото: Freepik)

Однако некоторым людям следует все же ограничить его потребление. Это вызвано его химическим составом. Ограничения касаются тех, кто имеет: