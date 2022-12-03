Ніколи не варіть так овочі: зіпсуєте смак і втратите всі вітаміни
Овочі – невід’ємна і дужа важлива складова нашої харчової тарілки. Їх треба вживати щодня і бажано так, щоб зберегти максимум поживних речовин, за які наш організм буде нам безмежно вдячний.
Як не можна варити овочі – читайте нижче в матеріалі Styler.
Правила варіння овочів і типові помилки
Не можна варити овочі по кілька годин поспіль і наливати в каструлю більше води, ніж це вказано в рецептурі. Дотримання цього правила збереже їх поживну цінність і смак.
Овочі треба начищати і нарізати безпосередньо перед приготуванням страви. Тримати їх у воді довго не варто, бо вони втрачають поживні розчинні речовини.
Овочі при варінні треба класти не в холодну воду, а в киплячу, це збереже вітаміни.
Зварені овочі не залишайте в окропі, вони стануть водянистими. Злийте воду одразу.
Фото: Кожен овоч має свою специфіку варіння (pixabay)
Лайфхаки для варіння овочів
При варінні буряка покладіть у воду скоринку хліба, вона вбере в себе неприємний запах.
Варена картопля вийде значно смачніше, якщо при варінні додати небагато кропу чи зубчик часнику.
При варінні картоплі в шкірці (мундирі), додайте у воду більше солі, ніж зазвичай, тоді картопля не розвариться.
Зварені в мундирі овочі краще очищаються, поки вони гарячі.
Раніше ми писали, як не можна варити гречку.
Також читайте про те, як приготувати салат Олів’є за ресторанним рецептом.