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Ніколи не варіть так овочі: зіпсуєте смак і втратите всі вітаміни

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Субота 03 грудня 2022 10:02
Ніколи не варіть так овочі: зіпсуєте смак і втратите всі вітаміни Фото: Як не варто варити овочі (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Овочі – невід’ємна і дужа важлива складова нашої харчової тарілки. Їх треба вживати щодня і бажано так, щоб зберегти максимум поживних речовин, за які наш організм буде нам безмежно вдячний.

Як не можна варити овочі – читайте нижче в матеріалі Styler.

Правила варіння овочів і типові помилки

Не можна варити овочі по кілька годин поспіль і наливати в каструлю більше води, ніж це вказано в рецептурі. Дотримання цього правила збереже їх поживну цінність і смак.

Овочі треба начищати і нарізати безпосередньо перед приготуванням страви. Тримати їх у воді довго не варто, бо вони втрачають поживні розчинні речовини.

Овочі при варінні треба класти не в холодну воду, а в киплячу, це збереже вітаміни.

Зварені овочі не залишайте в окропі, вони стануть водянистими. Злийте воду одразу.

Ніколи не варіть так овочі: зіпсуєте смак і втратите всі вітаміни

Фото: Кожен овоч має свою специфіку варіння (pixabay)

Лайфхаки для варіння овочів

При варінні буряка покладіть у воду скоринку хліба, вона вбере в себе неприємний запах.

Варена картопля вийде значно смачніше, якщо при варінні додати небагато кропу чи зубчик часнику.

При варінні картоплі в шкірці (мундирі), додайте у воду більше солі, ніж зазвичай, тоді картопля не розвариться.

Зварені в мундирі овочі краще очищаються, поки вони гарячі.

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