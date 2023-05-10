Не будуть розвалюватись: як приготувати ідеальне тісто на вареники

Вареники - українська національна страва, яку люблять їсти усі. Однак, часто так трапляється, що вироби розвалюються у воді. Виявляється, уся проблема в погано замішаному тісті.

Тісто замішайте руками і залишити на деякий час відпочити, замотавши у пакет. Потім розкачайте тоненький пласт, виріжте кружечки та зліпіть вареники.

Далі візьміть миску та насипати борошно, додайте сіль, олію та кип‘яток. Засмажку змішайте з картоплею та додайте спеції.

Після цього цибулю та гриби необхідно подрібнити кубиком та підсмажити на невеликій кількості олії.

Спочатку потрібно зварити картоплю та розім'яти до стану пюре. Далі залиши охолоджуватись.

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