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Не будут разваливаться: как приготовить идеальное тесто на вареники

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Среда 10 мая 2023 20:43
Не будут разваливаться: как приготовить идеальное тесто на вареники Как приготовить вареники, которые не будут разваливаться (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вареники - украинское национальное блюдо, которое любят есть все. Однако часто так случается, что изделия разваливаются в воде. Оказывается, вся проблема в плохо замешанном тесте.

Рецептом приготовления идеальных вареников поделилась фудблогерка "vitala_foodblog" в Instagram

Что понадобится

В общем, блюдо готовится из заварного теста, которое не разваривается.

Для приготовления теста понадобятся простые ингредиенты:

  • 3 стакана муки;
  • 1 ч. л соли;
  • 3 ст. л масла;
  • 1 стакан кипятка.

Для начинки подготовьте:

  • 0,5 кг картофеля;
  • 1 большой лук;
  • 300 г шампиньонов;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить картофель и размять до состояния пюре. Дальше оставь охлаждаться.

После этого лук и грибы необходимо измельчить кубиком и поджарить на небольшом количестве масла.

Затем возьмите миску и насыпайте муку, добавьте соль, масло и кипяток. Зажарку смешайте с картофелем и добавьте специи.

Тесто замешайте руками и оставить на время отдохнуть, замотав в пакет. Затем раскатайте тонкий пласт, вырежьте кружочки и слепите вареники.

Не будут разваливаться: как приготовить идеальное тесто на вареники

Рецепт вкусных вареников (скриншот)

Раньше мы сообщали, как заморозить вареники, чтобы они не слипались и были как свежие.

Также мы писали, как приготовить быстрое дрожжевое тесто для любой выпечки.

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тесто вареники