UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вареники з сиром до Масниці: Клопотенко поділився улюбленим рецептом

Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Етнографи і досі сперечаються, що саме давні українці готували на Масляну - млинці чи вареники. Поки вони ведуть дискусії, пропонуємо вам посмакувати ніжними, м'якенькими варениками з сиром. Тим паче, що своїм хітовим рецептом поділився гуру кулінарії Євген Клопотенко.

Як саме місити, ліпити, варити і їсти український делікатес, шеф розповів на своїй YouTube-сторінці.

Інгредієнти

Для тіста:

  • 500 г борошна
  • 250 г гарячої води
  • 4 ст. л. соняшникової олії
  • 1/2 ч. л. солі
  • 1 дрібка цукру

Для начинки:

  • 500 г домашнього сиру
  • 1 яйце
  • 5 ст. л. маку (+1 ст. л. цукру)
  • 2 ст. л. цукру

Для соусу:

  • 2-3 ст. л. сметани
  • 2-3 ст. л. згущеного молока
  • цедра при подачі за бажанням

Покрокове приготування

Прогрійте в сотейнику 250 мл води до появи пари, до 70-80 градусів. У миску висипте 500 г борошна, додайте гарячу воду, 1/2 ч. л. солі і дрібку цукру, 4 ст. л. соняшникової олії. Перемішуйте інгредієнти ложкою, а коли тісто трохи охолоне, продовжте руками.

Готове тісто трохи підмішайте руками, оберніть харчовою плівкою і поставте в холодильник на 20-30 хвилин.

Для начинки змішайте 5 ст. л. маку з 1 ст. л. цукру. Перемеліть у подрібнювачі, кавомолці або просто в ступці. Так мак краще розітреться.

З'єднайте перетертий мак з 500 г сиру. Додайте до начинки 2 ст. ложки цукру і вбийте 1 яйце. Добре перетріть начинку виделкою до однорідної консистенції.

Дістаньте тісто з холодильника і розкачайте його в пласт товщиною 1-2 мм.

За допомогою склянки чи будь-якого іншого предмета зробіть кружечки з тіста. На один край викладіть начинку, загорніть другим краєм. Сформуйте таким чином всі вареники.

Варіть вареники з сиром в киплячій воді 3-5 хвилин після закипання.

Для соусу з'єднайте 2-3 ст. л. сметани і 2-3 ст. л. згущеного молока. Трохи перемішайте і полийте готові вареники. Або можна залишити соус в мисці та вмочати вареники.

Натріть зверху трохи лимонної цедри для свіжості і цитрусового аромату. Але це за бажанням.

Раніше ми писали, що не можна додавати в тісто для млинців.

Крім того читайте про традиції та заборони Масляної.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евгений Клопотенко