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Вареники с творогом к Масленице: Клопотенко поделился любимым рецептом

Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Этнографы до сих пор спорят, что именно древние украинцы готовили на Масленицу - блины или вареники. Пока они ведут дискуссии, предлагаем вам попробовать нежные, мягкие вареники с творогом. Тем более что своим хитовым рецептом поделился гуру кулинарии Евгений Клопотенко.

Как месить, лепить, варить и есть украинский деликатес, шеф рассказал на своей YouTube-странице.

Ингредиенты

Для теста:

  • 500 г муки
  • 250 г горячей воды
  • 4 ст. л. подсолнечного масла
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 щепотка сахара

Для начинки:

  • 500 г творога
  • 1 яйцо
  • 5 ст. л. мака (+1 ст. л. сахара)
  • 2 ст. л. сахара

Для соуса:

  • 2-3 ст. л. сметаны
  • 2-3 ст. л. сгущенки
  • цедра при подаче по желанию

Пошаговое приготовление

Прогрейте в сотейнике 250 мл воды до появления пара, до 70-80 градусов. В миску высыпьте 500 г муки, добавьте горячую воду, 1/2 ч. л. соли и щепотку сахара, 4 ст. л. подсолнечного масла. Перемешивайте ингредиенты ложкой, а когда тесто немного остынет, продолжите руками.

Готовое тесто чуть-чуть подмешайте руками, оберните пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 20-30 минут.

Для начинки смешайте 5 ст. л. мака из 1 ст. л. сахара. Перемелите в измельчителе, кофемолке или просто в ступке. Так мак лучше разотрется.

Соедините перетертый мак с 500 г творога. Прибавьте к начинке 2 ст. ложки сахара и вбейте 1 яйцо. Хорошо протрите начинку вилкой до однородной консистенции.

Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в пласт толщиной 1-2 мм.

С помощью стакана или любого другого предмета сделайте кружочки из теста. На один край выложите начинку, заверните вторым краем. Сформируйте таким образом все вареники.

Варите вареники с творогом в кипящей воде 3-5 минут после закипания.

Для соуса соедините 2-3 ст. л. сметаны и 2-3 ст. л. сгущенки. Немного перемешайте и полейте готовые вареники. Или можно оставить соус в миске и макать вареники.

Натрите сверху чуть-чуть лимонной цедры для свежести и цитрусового аромата. Но это по желанию.

Раньше мы писали, что нельзя добавлять в тесто для блинов.

Кроме того читайте о традициях и запретах Масленицы.

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Евгений Клопотенко