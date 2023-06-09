UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вареники з румбарбаром: такої смакоти ви точно не їли!

Як приготувати вареники з ревенем (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Вареники практично з будь-якою начинкою – це традиційна українська кухня, яка відома вже у всьому світі. Вареники готують на свята, у будні, щоб заспокоїтися чи навпаки – почастувати гостей. Стандартна начинка – картопля або сир, а також капуста. Влітку готують вареники з різними фруктами та ягодами.

Пропонуємо вам скуштувати рецепт дуже смачних вареників з румбарбаром (ревенем), яким поділилися у блозі "Карпатські шкварки" на YouTube.

Що вам знадобиться

Для тесту:

  • Борошно 500 г
  • Вода 250 мл
  • Рослинна олія 1 ст. ложка
  • Дрібка солі

Для начинки:

  • Ревінь 300 г
  • Цукор - до свого смаку
  • Для змащування - 20 г вершкового масла

Як приготувати вареники з румбарбаром?

Ревінь промиваємо, підсушуємо та очищаємо від верхньої шкірки. Очищений ревінь дрібно нарізаємо в миску. Засипаємо ревінь цукром і добре перемішуємо. Даємо настоятися і починаємо замішувати тісто.

У глибокій мисці просіюємо борошно, робимо в ньому ямку, насипаємо дрібку солі та поступово наливаємо воду. Поки наливаємо – одразу змішуємо борошно з водою. Коли вода закінчилася – додаємо 1 ст. ложку рослинної олії та продовжуємо замішувати тісто.

Далі тісто викладаємо на дошку та починаємо вимішувати. Воно має бути пружинистими, але не дуже тугими. Потім поділіть його на дві частини. Одну частину розкочуємо в тонкий пласт, завтовшки 3 мм. За допомогою склянки вирізаємо кружечки для вареників.

Чайною ложкою викладаємо ревінь на середину кружечка і заліплюємо краї у формі вареника. Накип'ятіть воду у широкій каструлі, занурить у воду вареники.

Після того, як вареники спливуть, варити потрібно ще 3 хвилини. Виймаємо шумівкою, викладаємо на тарілку, додаємо вершкове масло і можна посипати цукром.

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати ліниві пиріжки на кефірі за 5 хвилин.

А ще розповідали про те, як зробити смачне печиво із вівсяних пластівців.

Читайте РБК-Україна в Google News
приготування страврецепт рікукраїнська кухнявареники