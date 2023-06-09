Вареники с румбарбаром: такой вкуснотищи вы точно не ели!

Что вам понадобится

Для теста:

Мука 500 г

Вода 250 мл

Растительное масло 1 ст. ложка

Щепотка соли

Для начинки:

Ревень 300 г

Сахар - по вкусу

Для смазывания - 20 г сливочного масла

Как приготовить вареники с румбарбаром

Ревень промываем, подсушиваем и очищаем от верхней кожицы. Очищенный ревень мелко нарезаем в миску. Засыпаем ревень сахаром и хорошо перемешиваем. Даем настояться и начинаем замешивать тесто.

В глубокой миске просеиваем муку, делаем в ней ямку, насыпаем щепотку соли и постепенно наливаем воду. Пока наливаем - сразу смешиваем муку с водой. Когда вода закончилась - добавляем 1 ст. ложку растительного масла и продолжаем замешивать тесто.

Далее тесто выкладываем на доску и начинаем вымешивать. Оно должно быть пружинистым, но не очень тугим. Потом разделите его на две части. Одну часть раскатываем в тонкий пласт, толщиной в 3 мм. С помощью стакана вырезаем кружки для вареников.

Чайной ложкой выкладываем ревень на середину кружка и залепляем края в форме вареника. Накипятите воду в широкой кастрюле, погрузите в воду вареники.

После того как вареники всплывут, варить нужно еще 3 минуты. Вынимаем шумовкой, выкладываем на тарелку, добавляем сливочное масло и можно посыпать сахаром.