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Вареники с румбарбаром: такой вкуснотищи вы точно не ели!

Как приготовить вареники с ревенем (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Вареники практически с любой начинкой - это традиционная украинская кухня, которая известна уже по всему миру. Вареники готовят на праздники, в будни, чтобы успокоиться или наоборот - угостить гостей. Стандартная начинка - картофель или творог, а также капуста. Летом готовят вареники с различными фруктами и ягодами.

Предлагаем вам попробовать рецепт очень вкусных вареников с румбарбаром (ревенем), которым поделились в блоге "Карпатські шкварки" на YouTube.

Что вам понадобится

Для теста:

  • Мука 500 г
  • Вода 250 мл
  • Растительное масло 1 ст. ложка
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • Ревень 300 г
  • Сахар - по вкусу
  • Для смазывания - 20 г сливочного масла

Как приготовить вареники с румбарбаром

Ревень промываем, подсушиваем и очищаем от верхней кожицы. Очищенный ревень мелко нарезаем в миску. Засыпаем ревень сахаром и хорошо перемешиваем. Даем настояться и начинаем замешивать тесто.

В глубокой миске просеиваем муку, делаем в ней ямку, насыпаем щепотку соли и постепенно наливаем воду. Пока наливаем - сразу смешиваем муку с водой. Когда вода закончилась - добавляем 1 ст. ложку растительного масла и продолжаем замешивать тесто.

Далее тесто выкладываем на доску и начинаем вымешивать. Оно должно быть пружинистым, но не очень тугим. Потом разделите его на две части. Одну часть раскатываем в тонкий пласт, толщиной в 3 мм. С помощью стакана вырезаем кружки для вареников.

Чайной ложкой выкладываем ревень на середину кружка и залепляем края в форме вареника. Накипятите воду в широкой кастрюле, погрузите в воду вареники.

После того как вареники всплывут, варить нужно еще 3 минуты. Вынимаем шумовкой, выкладываем на тарелку, добавляем сливочное масло и можно посыпать сахаром.

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить ленивые пирожки на кефире за 5 минут.

А еще рассказывали о том, как сделать вкусное печенье из овсяных хлопьев.

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