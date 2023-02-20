Вареники чи млинці: що насправді готували на Масницю наші предки

Масляна чи Масниця, Колодій чи Сиропуст… Пущення чи Бабський тиждень - архаїчне свято зміни сезонів із зими на весну відоме багатьом європейським народам під різними назвами, у тому числі й українцям. Втім, за старих часів наші предки також відзначали і початок нового циклу пошуку пари для одруження і продовження роду.
Історично склалося, що на території України звичаї свята із часом набули деяких запозичень від інших культур, і це позначилося на основному меню.
То що ж вважається традиційною стравою в Україні на Масницю - вареники чи млинці? Спробуємо розібратися у матеріалі нижче.
Етнологи та фольклористи зауважують, що обрядовою їжею у це свято для українців все ж таки були вареники з сиром, холодець зі свинячих ніжок, налисники (у млинці загортають начинку, часто - сир), капуста з олією, сир, капусняк, каші, борщ із рибою ... та інші не м'ясні страви.
Вона також звертає увагу на сторінках газети "Голос України", що вареник вважався не просто їжею, а символом місяця.
"Оскільки це жіноче свято, то ця вся масляна парадигма так чи інакше, але в контексті саме жіночої домінанти. Відповідно, в українців ритуальна страва і святочний символ - це вареник. Але також є згадки про те, що у нас смажили гречані млинці, які задобрювали смальцем", - розповіла фольклористка.
Недарма козаки жартували, що на Масляну та турки вареники їдять, додає вона.
Він також нагадує українську народну приказку: "Почекайте вареники, прийде на вас Масниця". На той час у росіян стравою-відповідачем, маркером свята є "маслєнічниє бліни", у поляків - смажені пончики з повидлом, у хорватів - булочки з начинкою "крафне".
"Головною їжею на Масляну є вареники з сиром і сметаною, але й гречані млинці на маслі або на смальці смажені - теж обрядова їжа в ці дні на Україні. Такі млинці або щось подібне печуть і інші слов'янські народи. Цей звичай ведеться здавен-давна, бо вже в св. Письмі слов'янською мовою цар Давид народові "даяша по млину сковородному", - Олекса Воропай.
І ось тут ще:
Що ж, якщо у питанні українських традиційних страв на це свято науковці дали роз'яснення, резонно запропонувати вашій увазі смачні "оновлені" варіанти приготування ласощів від відомого кулінара Євгена Клопотенка, описані на його сайті.
Інгредієнти:
Покрокове приготування вареників:
Просійте борошно, додайте теплу воду та олію. Почніть замішувати тісто, потім треба посолити та додати яйце.
Вимішайте еластичне тісто і залиште відпочити на 20 хвилин під рушником.
Гречану крупу промийте водою кілька разів, перекладіть у каструлю та залийте водою у співвідношенні 1:2. Варіть до готовності.
Якщо у вас із вчора залишилася відварена гречка у холодильнику, сміливо використовуйте її.
У мисці з'єднайте сир із готовою гречаною кашею, посоліть до смаку. Перемішайте начинку.
Сформуйте вареники будь-яким зручним для вас способом. Головне - намагайтеся добре защипнути тісто, щоби при відварюванні начинка не випадала.
Відваріть вареники в киплячій підсоленій воді протягом трьох хвилин після того, як вони спливуть.
Шумівкою дістаньте вареникита подавайте їх із вершковим маслом та сметаною.
Вареники з сиром та крупою (фото: klopotenko.com)
Інгредієнти:
Для тіста:
Для начинки:
Для соусу:
Ось такі вареники-красені повинні вийти з такого "арсеналу" (фото: klopotenko.com)
Покрокове приготування:
Підготуйте інгредієнти для приготування вареників із домашнім сиром та маком.
Можна готувати із заварного тіста і не використовував яйце, адже тісто виходить ніжнішим. Але за бажання можна додати 1 яйце, і тісто тоді буде більш пружним. Прогрійте в сотейнику 250 мл води до появи пари (приблизно 70-80 градусів).
У чашу комбайна висипте 500 г борошна, додайте гарячу воду, половину ч. л. солі та щіпку цукру. Додайте 4 ст. л. олії та поставте замішуватися в чашу кухонного комбайна або замісити вручну. Спочатку перемішуйте інгредієнти ложкою, а коли тісто трохи охолоне - руками.
Готове тісто треба трохи підмісити руками, обернути харчовою плівкою і поставити в холодильник на 20-30 хвилин.
Змішайте 5 ст. л. маку з 1 ст. л. цукру. Перемеліть у подрібнювачі, кавомолці або просто у ступці за допомогою маточка. Об'єднайте перетертий мак із 500 г сиру. Додайте до начинки 2 ст. цукру та збите 1 яйце. Добре перетріть вилкою начинку до однорідної консистенції.
Дістаньте тісто з холодильника і розкочуйте його в пласт завтовшки 1-2 мм. За допомогою склянки або іншого предмета зробіть кружечки з тіста. На один край викладіть начинку, загорніть другим краєм. Сформуйте так само всі вареники.
Варіть вареники з сиром в окропі 3-5 після закипання.
Для соусу з'єднайте в мисці 2-3 ст. л. сметани та 2-3 ст. л. згущеного молока. Трохи перемішайте та полийте готові вареники.
Натріть зверху трохи лимонної цедри для свіжості та цитрусового аромату - за бажанням.
Відео: як приготувати чудові вареники з домашнім сиром та маком
Смачного!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які традиції на Масляну - повністю українські.
А також публікували рецепт швидких млинців на воді за рецептом зі старої кулінарної книги.