Вареники чи млинці: що насправді готували на Масницю наші предки

Етнологи та фольклористи зауважують, що обрядовою їжею у це свято для українців все ж таки були вареники з сиром, холодець зі свинячих ніжок, налисники (у млинці загортають начинку, часто - сир), капуста з олією, сир, капусняк, каші, борщ із рибою ... та інші не м'ясні страви.

А ось традиція випікання млинців, за словами доктора філологічних наук, завідувача кафедри фольклористики Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка Олени Іванівської, впровадилася у нас уже за радянських часів.

Вона також звертає увагу на сторінках газети "Голос України", що вареник вважався не просто їжею, а символом місяця.

"Оскільки це жіноче свято, то ця вся масляна парадигма так чи інакше, але в контексті саме жіночої домінанти. Відповідно, в українців ритуальна страва і святочний символ - це вареник. Але також є згадки про те, що у нас смажили гречані млинці, які задобрювали смальцем", - розповіла фольклористка.

Етнолог, кандидат філологічних наук, завідувач науково-дослідного відділу інноваційних технологій та популяризації культури Українського центру культурних досліджень Валентина Телеуця зазначає, що для давніх традицій на Масницю/Колодій варили саме вареники, і на козацьких землях це була головна ритуальна страва.

Недарма козаки жартували, що на Масляну та турки вареники їдять, додає вона.

За словами наукового редактора журналу "Локальна Історія" та етнографа Юрія Пуківського, неодмінним атрибутом святкування та найважливішою стравою є вареники з сиром, политі маслом та сметаною.

Він також нагадує українську народну приказку: "Почекайте вареники, прийде на вас Масниця". На той час у росіян стравою-відповідачем, маркером свята є "маслєнічниє бліни", у поляків - смажені пончики з повидлом, у хорватів - булочки з начинкою "крафне".

Українську традицію щодо страв на Сиропусний тиждень досить докладно описав знаменитий етнограф та фольклорист, біолог та письменник Олекса Воропай, чию розповідь наводить кулінар Маріанна Душар у своєму блозі.

"Головною їжею на Масляну є вареники з сиром і сметаною, але й гречані млинці на маслі або на смальці смажені - теж обрядова їжа в ці дні на Україні. Такі млинці або щось подібне печуть і інші слов'янські народи. Цей звичай ведеться здавен-давна, бо вже в св. Письмі слов'янською мовою цар Давид народові "даяша по млину сковородному", - Олекса Воропай.

І ось тут ще:

"Не можна оминути й традиційних страв на сиропусному тижні, також і на балюваннях "колодчаних". Як традиційна страва з віків це вареники з сиром. Немає хати в Україні, в якій би не було вареників на сирній неділі. Далі йдуть гречані оладки (млинці), але це не всюди, сир, капуста з олією, капусняк, "огірки" - розсіл огірковий, яєшня на маслі, сир зі сметаною, різні каші, борщ з рибою, локшина на молоці та інші пісні страви, в розумінні не м'ясні", - Степан Килимник, "Звичаї нашого народу. Весняний цикл".

Рецепти вареників до Масляної

Що ж, якщо у питанні українських традиційних страв на це свято науковці дали роз'яснення, резонно запропонувати вашій увазі смачні "оновлені" варіанти приготування ласощів від відомого кулінара Євгена Клопотенка, описані на його сайті.

Як приготувати солоні вареники з сиром та гречкою

Інгредієнти:

Борошно - 360 г Вода - 180 мл Яйце - 1 шт. Рослинна олія - 3 ст. л. Гречана крупа - 150 г Сир - 250 г Олія вершкове - 50 г Сметана - 3 ст. л. Сіль - 1 щіпка

Покрокове приготування вареників:

Просійте борошно, додайте теплу воду та олію. Почніть замішувати тісто, потім треба посолити та додати яйце.

Вимішайте еластичне тісто і залиште відпочити на 20 хвилин під рушником.

Гречану крупу промийте водою кілька разів, перекладіть у каструлю та залийте водою у співвідношенні 1:2. Варіть до готовності.

Якщо у вас із вчора залишилася відварена гречка у холодильнику, сміливо використовуйте її.

У мисці з'єднайте сир із готовою гречаною кашею, посоліть до смаку. Перемішайте начинку.

Сформуйте вареники будь-яким зручним для вас способом. Головне - намагайтеся добре защипнути тісто, щоби при відварюванні начинка не випадала.

Відваріть вареники в киплячій підсоленій воді протягом трьох хвилин після того, як вони спливуть.

Шумівкою дістаньте вареникита подавайте їх із вершковим маслом та сметаною.

Вареники з сиром та крупою (фото: klopotenko.com)

Готуємо вареники з домашнім сиром та маком

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно - 500 г, гаряча вода - 250 г, соняшникова олія - 4 ст. л., сіль - о, 5 ч. л., цукор - 1 щіпку.

Для начинки:

домашній сир - 500 г, яйце - 1 штука, мак - 5 ст. л. + цукор - 1 ст. л., цукор - 2 ст. л.

Для соусу:

сметана - 2-3 ст. л., згущене молоко - 2-3 ст. л., цедра - при подачі за бажанням.

Ось такі вареники-красені повинні вийти з такого "арсеналу" (фото: klopotenko.com)

Покрокове приготування:

Підготуйте інгредієнти для приготування вареників із домашнім сиром та маком.

Можна готувати із заварного тіста і не використовував яйце, адже тісто виходить ніжнішим. Але за бажання можна додати 1 яйце, і тісто тоді буде більш пружним. Прогрійте в сотейнику 250 мл води до появи пари (приблизно 70-80 градусів).

У чашу комбайна висипте 500 г борошна, додайте гарячу воду, половину ч. л. солі та щіпку цукру. Додайте 4 ст. л. олії та поставте замішуватися в чашу кухонного комбайна або замісити вручну. Спочатку перемішуйте інгредієнти ложкою, а коли тісто трохи охолоне - руками.

Готове тісто треба трохи підмісити руками, обернути харчовою плівкою і поставити в холодильник на 20-30 хвилин.

Змішайте 5 ст. л. маку з 1 ст. л. цукру. Перемеліть у подрібнювачі, кавомолці або просто у ступці за допомогою маточка. Об'єднайте перетертий мак із 500 г сиру. Додайте до начинки 2 ст. цукру та збите 1 яйце. Добре перетріть вилкою начинку до однорідної консистенції.

Дістаньте тісто з холодильника і розкочуйте його в пласт завтовшки 1-2 мм. За допомогою склянки або іншого предмета зробіть кружечки з тіста. На один край викладіть начинку, загорніть другим краєм. Сформуйте так само всі вареники.

Варіть вареники з сиром в окропі 3-5 після закипання.

Для соусу з'єднайте в мисці 2-3 ст. л. сметани та 2-3 ст. л. згущеного молока. Трохи перемішайте та полийте готові вареники.

Натріть зверху трохи лимонної цедри для свіжості та цитрусового аромату - за бажанням.

Відео: як приготувати чудові вареники з домашнім сиром та маком

Смачного!