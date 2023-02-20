Вареники или блины: что на самом деле готовили на Масленицу наши предки

Этнологи и фольклористы отмечают, что обрядовой пищей в этот праздник для украинцев все же были вареники с сыром, холодец из свиных ножек, налисники (в блинчики заворачивают начинку, часто - творог), капуста с маслом, творог, капустняк, каши, борщ с рыбой... и другие не мясные блюда.

А вот традиция выпекания блинов, по словам доктора филологических наук, заведующей кафедрой фольклористики Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко Елены Ивановской, внедрилась у нас уже в советское время.

Она также обращает внимание на страницах газеты "Голос Украины", что вареник считался не просто едой, а символом луны.

"Поскольку это женский праздник, эта вся масляная парадигма так или иначе, но в контексте именно женской доминанты. Соответственно, у украинцев ритуальное блюдо и праздничный символ – это вареник. Но также есть упоминания о том, что у нас жарили гречневые блины, которые сдабривали смальцем", - рассказала фольклорист.

Этнолог, кандидат филологических наук, заведующая научно-исследовательским отделом инновационных технологий и популяризации культуры Украинского центра культурных исследований Валентина Телеуця отмечает, что для по давним традициям на Масницу/Колодий варили именно вареники, и на казачьих землях это было главное ритуальное блюдо.

Недаром казаки шутили, что на Масленицу и турки вареники едят, добавляет она.

По словам научного редактора журнала "Локальная История" и этнографа Юрия Пукивского, непременным атрибутом празднования и важнейшим блюдом являются вареники с сыром, политые маслом и сметаной.

Он также напоминает украинскую народную поговорку: "Подождите вареники, придет на вас Масница". В то время у россиян блюдом-ответником, маркером праздника являются "масленичные блины", у поляков - жареные пончики с повидлом, у хорватов - булочки с начинкой "крафне".

Украинскую традицию относительно блюд на Сыропустную неделю достаточно подробно описал знаменитый этнограф и фольклорист, биолог и писатель Олекса Воропай, чей рассказ приводит кулинар Марианна Душар в своем блоге.

"Главной едой на Масленицу являются вареники с творогом и сметаной, но и гречневые блины на масле или на смальце жареные - тоже обрядовая еда в эти дни в Украине. Такие блины или нечто подобное пекут и другие славянские народы. Этот обычай ведется издавна, ибо уже в св. Письмо на славянском языке царь Давид народу "даяша по блину сковородному", - Олекса Воропай.

И вот тут же еще:

"Нельзя обойти и традиционные блюда на сыропусной неделе, также и на пиршествах "колодчаных". Как традиционное блюдо с веков - это вареники с творогом. Нет дома в Украине, в котором бы ни было вареников на Сырном воскресенье. Далее идут гречневые оладьи (блины), но это не повсюду, творог, капуста с маслом, капустник, огурцы - рассол огуречный, яичница на масле, сыр со сметаной, разные каши, борщ с рыбой, лапша на молоке и другие постные блюда, в понимании не мясные", - Степан Килимник, "Обычаи нашего народа. Весенний цикл".

Рецепты вареников к Масленице

Что же, если в вопросе украинских традиционных блюд на этот праздник ученые дали разъяснения, резонно предложить вашему вниманию вкусные "обновленные" варианты приготовления лакомства от известного кулинара Евгения Клопотенко, описанные на его сайте.

Как приготовить соленые вареники с творогом и гречкой

Ингредиенты:

Мука - 360 г Вода - 180 мл Яйцо - 1 шт. Растительное масло - 3 ст. л. Гречневая крупа - 150 г Творог - 250 г Масло сливочное - 50 г Сметана - 3 ст. л. Соль - 1 щепотка

Пошаговое приготовление вареников:

Просейте муку, добавьте теплую воду и растительное масло. Начните замешивать тесто, затем посолите и добавьте яйцо.

Вымешайте эластичное тесто и оставьте его отдохнуть на 20 минут под полотенцем.

Гречневую крупу промойте водой несколько раз, переложите в кастрюлю и залейте водой в соотношении 1:2. Варите до готовности.

Если у вас со вчера осталась отваренная гречка в холодильнике, смело используйте ее.

В миске соедините творог с готовой гречневой кашей, посолите по вкусу. Перемешайте начинку.

Сформируйте вареники любым удобным для вас способом. Главное - старайтесь хорошо защипнуть тесто, чтоб при отваривании начинка не выпадала.

Отварите вареники в кипящей подсоленной воде в течение трех минут после того, как они всплывут.

Шумовкой достаньте вареники и подавайте их со сливочным маслом и сметаной.

Вареники с творогом и крупой (фото: klopotenko.com)

Готовим вареники с домашним сыром и маком

Ингредиенты:

Для теста:

мука - 500 г, горячая вода - 250 г, подсолнечное масло - 4 ст. л., соль - о,5 ч. л., сахар - 1 щепотка.

Для начинки:

домашний творог - 500 г, яйцо - 1 штука, мак - 5 ст. л. + сахар - 1 ст. л., сахар - 2 ст. л.

Для соуса:

сметана - 2-3 ст. л., сгущенное молоко - 2-3 ст. л., цедра - при подаче по желанию.

Вот такие вареники-красавцы должны получиться из такого "арсенала" (фото: klopotenko.com)

Пошаговое приготовление:

Подготовьте ингредиенты для приготовления вареников с домашним творогом и маком.

Можно готовить из заварного теста и не использовал яйцо, ведь тесто получается более нежным. Но при желании, можно добавить 1 яйцо, и тесто тогда будет более упругим. Прогрейте в сотейнике 250 мл воды до появления пара (это будет приблизительно 70-80 градусов).

В чашу комбайна высыпьте 500 г муки, добавьте горячую воду, половину ч. л. соли и щепотку сахара. Добавьте 4 ст. л. подсолнечного масла и поставьте замешиваться в чашу кухонного комбайна или замесите вручную. Сначала перемешивайте ингредиенты ложкой, а когда тесто немного остынет, продолжите руками.

Готовое тесто немного подмесите руками, оберните пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 20-30 минут.

Смешайте 5 ст. л. мака с 1 ст. л. сахара. Перемелите в измельчителе, кофемолке или просто в ступке с помощью пестика. Соедините перетертый мак с 500 г творога. Добавьте к начинке 2 ст. сахара и вбейте 1 яйцо. Хорошо перетрите начинку вилкой до однородной консистенции.

Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в пласт толщиной 1-2 мм. С помощью стакана или любого другого предмета сделайте кружочки из теста. На один край выложите начинку, заверните вторым краем. Сформируйте таким же образом все вареники.

Варите вареники с творогом в кипящей воде 3-5 после закипания.

Для соуса соедините в мисочке 2-3 ст. л. сметаны и 2-3 ст. л. сгущенного молока. Немного перемешайте и полейте готовые вареники.

Натрите сверху немного лимонной цедры для свежести и цитрусового аромата - по желанию.

Видео: как приготовить потрясающие вареники с домашним сыром и маком

Приятного аппетита!