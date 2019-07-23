Что не так с вареньем? Супрун дала неожиданный совет украинцам

Уляна Супрун порекомендовала украинцам не переводить свежие фрукты на варенье и предложила другие, альтернативные способы сохранения на зиму. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что МОЗ Украины рекомендует подойти к запасу фруктов на зиму более креативно и не использовать методы, при которых нужно обрабатывать продукты с использованием высоких температур.

"Что не так с вареньем? Классическое варенье содержит почти 50% сахара, в дополнение к сахарам, присутствующим в ягодах или фруктах. Даже если готовить варенье, в котором 15% сахара, это много, потому что 100 граммов варенья (а это на вид совсем немного) - половина оптимальной дневной нормы сахара. Также, чем дольше длительная термическая обработка, тем меньше витаминов остается в еде. Фрукты не стоит варить более 20 минут", - объяснила Супрун.

Она предложила фрукты на зиму замораживать, сушить или готовить пастилу. Все эти способы нуждаются в дополнительном оборудовании, и прежде, чем протестовать из-за стоимости сушки, она предложила посчитать, сколько финансовых средств потянет приготовление варенья.

"Ягоды и фрукты перед заморозкой нужно помыть, возможно, перемолоть блендером и прогреть до 60-90 градусов на 1 минуту. Это помешает разрушению витаминов ферментами и лучше сохранит вкус. Особенно это уместно для заморозки персиков, слив, шелковицы и абрикосов. В морозилке должна быть достаточно низкая температура, чтобы фрукты быстро замораживались - не выше 10. Если вы хотите сохранить ягоды целыми и против прогревания, то разложите их на противень и быстро заморозьте, а затем компактно упакуйте. Хранить можно в стеклянных банках, контейнерах для еды, использованной таре из-под молочных продуктов или пакетах. Замораживание сохраняет почти три четверти биоактивных соединений", - добавила Уляна Супрун.

Супрун объяснила, почему вредно варить варенье из фруктов (maxpixel.net)

Также она рассказала, какая обработка подходит для разных фруктов. В частности, она посоветовала яблоки, груши, морели, сливы, малину, чернику, вишни без косточек, смородину – сушить в электрической духовке или сушке. Хранить нужно в мешочках из натуральной ткани, стеклянных банках или контейнерах. Из яблок, груш, абрикосов, айвы, малины, ежевики, смородины и вишни можно делать пастилу.

"Пастила — это концентрированные фрукты, десерт достаточно сладкий, но при этом богат пектином, поэтому гликемический индекс его меньше, чем в конфетах, а нутриентов значительно больше. Пастила может храниться до полугода в бумаге и закрытой таре, поэтому это компактно. Принцип приготовления такой: сделать фруктово-ягодное пюре, довести его до кипения на 1 минуту, намазать тонким слоем на пергамент, высушить в духовке или сушилке, а затем свернуть и упаковать в пергамент. Делайте пастилу из яблок, груш, абрикосов или айвы, или сочетайте их с малиной, ежевикой, смородиной или вишней. С одних вишен или слив можно сделать пастилу, но стоит ее "загустить" какао", - написала Супрун и добавила, что к пастиле можно добавлять корицу, кардамон, имбирь, лимонную цедру и гвоздику.

Арбузы Уляна Супрун посоветовала перемолоть (мякоть) вместе с семенами в блендере, профильтровать через сито и заморозить питьевой арбуз в бутылке.

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