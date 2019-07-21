Порой может пригодиться: Супрун рассказала о пользе и вреде коллагена

Ульяна Супрун (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Супрун поделилась важными советами

Уляна Супрун поделилась с украинцами интересными фактами о коллагене, а также рассказала в каких случаях он может быть полезен. Соответствующую публикацию эксперт разместила в соцсети Facebook.

Коллаген - фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма и обеспечивающий ее прочность и эластичность, он входит в состав хрящей и сухожилий.

Бытует мнение, что в случае хронической болезни, когда разрушается внутренняя поверхность суставов, необходимо принимать коллаген. Однако даказано, что никакие добавки не эффективны в качестве лекарств от остеоартрита.

Супрун развенчала мифы касательно коллагена (фото: facebook.com/ulanasuprun)

А вот, например, для быстрого заживления ран данный препарат очень даже полезен. "Локальное применение коллагеновой сетки активирует работу фибробластов - клеток дермы, которые образуют коллаген и другие компоненты матрикса, и участвуют в заживлении ран", - уточняет Супрун.

Также коллаген может пригодиться людям с пролежнями. Рандомизированные исследования,показали эффективность дополнения рациона больных с пролежнями 10 граммами пептидов коллагена, железом и витамином С.

"Вы можете пить коллаген или его пептиды, как вам угодно. Если не болит желудок и хорошо происходит пищеварение, никто этого не запрещает. В исследованиях фигурируют дозы 400-800 мг/кг", - добавила и.о. министра здравоохранения.

Выходит, что коллаген далеко не всегда помагает справиться с той или иной проблемой организма, однако есть моменты, когда добавление его в рацион считается целесообразным и необходимым.

Напомним, что Супрун рассказала про кибербуллинг и травлю на работе.

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