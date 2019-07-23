Що не так з варенням? Супрун дала несподівану пораду українцям

Уляна Супрун порекомендувала українцям не переводити свіжі фрукти на варення і запропонувала інші, альтернативні способи збереження на зиму. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона зазначила, що МОЗ України рекомендує підійти до запасу фруктів на зиму більш креативно і не використовувати методи, при яких потрібно обробляти продукти з використанням високих температур.

"Що не так з варенням? Класичне варення містить майже 50% цукру, у додаток до цукрів, присутніх в ягодах або фруктах. Навіть якщо готувати варення, у якому 15% цукру, це багато, тому що 100 грамів варення (а це на вигляд зовсім небагато) - половина оптимальної денної норми цукру. Також, чим довше тривала термічна обробка, тим менше вітамінів залишається в їжі. Фрукти не варто варити більш 20 хвилин", - пояснила Супрун.

Вона запропонувала фрукти на зиму заморожувати, сушити або готувати пастилу. Всі ці способи потребують додаткового обладнання, і перш, ніж протестувати через вартість сушіння, вона запропонувала порахувати, скільки фінансових коштів потягне приготування варення.

"Ягоди і фрукти перед заморожуванням потрібно помити, можливо, перемолоти блендером і прогріти до 60-90 градусів на 1 хвилину. Це завадить руйнуванню вітамінів ферментами і краще збереже смак. Особливо це доречно для заморозки персиків, слив, шовковиці та абрикосів. У морозилці повинна бути досить низька температура, щоб фрукти швидко заморожувалися - не вище 10. Якщо ви хочете зберегти ягоди цілими і проти прогрівання, то розкладіть їх на деко і швидко заморозьте, а потім компактно упакуйте. Зберігати можна в скляних банках, контейнерах для їжі, використаної тари з-під молочних продуктів або пакетах. Заморожування зберігає майже три чверті біоактивних сполук", - додала Уляна Супрун.

Супрун пояснила, чому шкідливо варити варення з фруктів (maxpixel.net)

Також вона розповіла, яка обробка підходить для різних фруктів. Зокрема, вона порадила яблука, груші, морелі, сливи, малину, чорниці, вишні без кісточок, смородину – сушити в електричній духовці або сушці. Зберігати потрібно в мішечках з натуральної тканини, скляних банках або контейнерах. З яблук, груш, абрикосів, айви, малини, ожини, смородини і вишні можна робити пастилу.

"Пастила — це концентровані фрукти, десерт досить солодкий, але при цьому багатий пектином, тому глікемічний індекс його менше, ніж у цукерках, а нутрієнтів значно більше. Пастила може зберігатися до півроку в папері і закритій тарі, тому це компактно. Принцип приготування такий: зробити фруктово-ягідне пюре, довести його до кипіння на 1 хвилину, намазати тонким шаром на пергамент, висушити в духовці або сушарці, а потім згорнути і упакувати в пергамент. Робіть пастилу з яблук, груш, абрикосів або айви, або поєднуйте їх з малиною, ожиною, смородиною або вишнею. З одних вишень або слив можна зробити пастилу, але варто її "загустити" какао", - написала Супрун і додала, що до пастили можна додавати корицю, кардамон, імбир, лимонну цедру і гвоздику.

Кавуни Уляна Супрун порадила перемолоти (м'якоть) разом з насінням в блендері, профільтрувати через сито і заморозити питний кавун в пляшці.

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