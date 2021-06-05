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Мужчина разобрал вагон Укрзализныци: вору грозит до 5 лет тюрьмы

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Запорожье, Суббота 05 июня 2021 11:19
Мужчина разобрал вагон Укрзализныци: вору грозит до 5 лет тюрьмы Фото: грузовые вагоны Укрзализныци (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье мужчина повредил и раскомплектовал вагон поезда "Укрзализныци", а также похитил его запчасти. Злоумышленника удалось разыскать и задержать, и сейчас правоохранители проверяют его возможную причастность к ряду аналогичных преступлений в городе.

Об этом 5 июня передали в пресс-службе полиции Запорожской области.

Как выяснилось, расхитителем вагона оказался ранее судимый местный житель 1985 года рождения. Мужчина перед этим привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа, кражи и мошенничества.

Поймать преступника, который разбирал вагон поезда на территории ж/д станции "Запорожье-грузовое", удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий по фактам разукомплектования железнодорожных вагонов.

Следователи установили, что вор похитил 8 вертикальных рычагов и 4 тормозные тяги.

"После чего позвонил в такси и вызвал автомобиль для транспортировки похищенного имущества", - рассказали правоохранители.

Рецидивист был задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту происшествия открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 (Кража) УК.

Теперь мужчине за содеянное грозит до 5 лет лишения свободы.

Мужчина разобрал вагон Укрзализныци: вору грозит до 5 лет тюрьмыМужчина разобрал вагон Укрзализныци: вору грозит до 5 лет тюрьмы

В Запорожье вор раскомплектовал вагон поезда и вынес запчасти (фото: zp.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что Укрзализныця показала новые вагоны электричек, в которых появилась важная функция.

Также мы писали о том, что на рейсах УЗ пройдут рейды полиции для поиска нарушителей карантина.

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Новости Украины Жизнь Укрзализныця Запорожье поезд полиция вагоны кража
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