В поезде Киев-Трускавец пассажир устроили погром: вагон отправили на реставрацию

В поезде Киев-Трускавец пассажир устроил погром. Мужчина выбил окно, разбил стол и оставил после себя беспорядок. Полиция мужчину задержала, а вагон стоит на реставрации.

Об этом инциденте рассказал глава коммуникаций и маркетинга пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко на своей странице в Facebook .

"Разбитый стол, повреждена постель, выбито окно, грязь и мусор по всему купе - такое впечатление, что это Халк ездил на минеральные воды и дорогой сцепился с дементорами ... Но нет. В таком виде оставил по себе вагон пассажир поезда 49 Киев-Трускавец", - написал Шевченко.

В поезде Киев-Трускавец пассажир разгромил купе (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Он также отметил, что такие действия сильно расстраивают команду, которая прилагает большие усилия для подготовки вагонов к летнему сезону. Шевченко попросил пассажиров не быть свиньями.

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