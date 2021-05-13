В поезде Киев-Трускавец пассажир устроили погром: вагон отправили на реставрацию
В поезде Киев-Трускавец пассажир устроил погром. Мужчина выбил окно, разбил стол и оставил после себя беспорядок. Полиция мужчину задержала, а вагон стоит на реставрации.
Об этом инциденте рассказал глава коммуникаций и маркетинга пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко на своей странице в Facebook.
"Разбитый стол, повреждена постель, выбито окно, грязь и мусор по всему купе - такое впечатление, что это Халк ездил на минеральные воды и дорогой сцепился с дементорами ... Но нет. В таком виде оставил по себе вагон пассажир поезда 49 Киев-Трускавец", - написал Шевченко.
В поезде Киев-Трускавец пассажир разгромил купе (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Он также отметил, что такие действия сильно расстраивают команду, которая прилагает большие усилия для подготовки вагонов к летнему сезону. Шевченко попросил пассажиров не быть свиньями.
Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.
- Жесть;
- Просто неадекват;
- А что ж там можно было делать?
- Это как? Он в пути окна бил?
- На года два в тюрьму и олень будет культурно ездить, а может, и пить бросит;
- Если честно, я именно поэтому я очень боюсь с кем-то ездить в купе;
- И это же, комфортный поезд, фирменный. На него и билет не дешевый. Покупаешь, чтобы ехать удобно, неоднократно им ехала. А тебе такое быдло попадется в соседи. Здесь и проводниц жаль и к кому бежать, кричать. Если бы человек был трезвый, такого бы не сделал. Так надо, или не разрешать распивать спиртные напитки, нетрезвых не пускать, и, если пронесли с собой, спускать на ближайшей остановке.
Напомним, в Мариуполе мужчина устроил погром в АТБ. Он разнес прилавки топором.
Ранее в Киеве экс-депутат устроил погром жене. Мужчина сжег машину и хотел поджечь квартиру.