Ани Лорак удивила поклонников вызывающим видом (видео)

Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак предстала перед поклонниками в новом образе, но не все это оценили

Ани Лорак представила на суд зрителей отрывок из своего нового клипа на композицию "Мы нарушаем". В ролике опальная певица предстала в белоснежном образе, на ней надето мини-платье, белые сапоги-ботфорты, а лицо певица закрыла солнцезащитными очками. Отрывок из видео скандальная исполнительница опубликовала на своей страничке в Instagram.

Просмотрев фрагмент клипа фанаты бурно отреагировали на песню. Многие написали, что это супер-композиция, выше всяких похвал и вообще, что Каролина - умница и очень сексуальная в этом клипе. Но были и те, кто не понял задумки певицы и раскритиковал образ звезды шоу-бизнеса.

Я вас безумно люблю. Но в последнее время с вами что-то не то. Вы мне кого-то напоминаете, но я не понимаю, кого. Вы это все для того, чтобы Егору соответствовать. Не стоит!

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, что Ани Лорак приписывают роман с продюсером Егором Глебом, который ранее был женат на певице Таянне. Кроме того, в откровенных интервью TAYANNA рассказывала, что экс-супруг регулярно ей изменял и подымал на нее руку.

Пара Лорак-Глеб уже неоднократно появлялась вместе на людях. А в соцсетях певица и продюсер публикуют неоднозначные снимки, намекающие на романтические отношения между ними.