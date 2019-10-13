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На себя совсем не похожа: Ани Лорак пугает поклонников новыми изменениями

STYLERПерсоны    13.10.2019 - 09:58
На себя совсем не похожа: Ани Лорак пугает поклонников новыми изменениями
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак раскритиковали за чрезмерную пластику

Ани Лорак, которая нередко попадает в скандалы, связанные с ее бесвкусными образами, снова нарвалась на критику. Соответствующие комментарии оставили фанаты под постом исполнительницы в соцсети Instagram.

"Спасибо за любовь... твою... " - загадочно подписала опубликованный видеоролик певица.

Ани Лорак (видео:instagram.com/anilorak)

Комментаторы отметили, что старые композиции Ани Лорак были значительно лучше тех, что пишутся в последнее время. Кроме того, артистке снова напомнили о чрезмерной пластике, а также позвали в Украину:

  • Вот это песни! Не то, что новые...
  • Кто на Вас еще ходит?
  • Ждем в Украине с концертами!
  • На таком полу и убиться можно!
  • Когда в Украину?
  • Она уже на себя не похожа.

На себя совсем не похожа: Ани Лорак пугает поклонников новыми изменениями

Ани Лорак (видео:instagram.com/anilorak)

Напомним, что слухи о беременности Ани Лорак ходят уже несколько недель, и они начали усиливаться после того, как артистка перестала скрывать свои отношения с новым бойфрендом Егором Глебом. Совсем недавно она опубликовала фотографию с новым возлюбленным, с которым они за руку идут по коридору.

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