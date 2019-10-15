Ані Лорак здивувала прихильників шокуючим виглядом

Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак постала перед шанувальниками у новому образі, але не всі це оцінили

Ані Лорак представила на суд глядачів уривок зі свого нового кліпу на композицію "Мы нарушаем". У ролику опальна співачка постала в білосніжному образі, на ній вдягнена міні-сукня, білі чоботи-ботфорти, а обличчя співачка закрила сонцезахисними окулярами. Уривок з відео скандальна співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Переглянувши фрагмент кліпу фанати бурхливо відреагували на пісню. Багато написали, що це супер-композиція, вище всяких похвал і взагалі, що Кароліна - розумниця і дуже сексуальна в цьому кліпі. Але були і ті, хто не зрозумів задуму співачки і розкритикував образ зірки шоу-бізнесу.

Я вас шалено люблю. Але останнім часом з вами щось не те. Ви мені когось нагадуєте, але я не розумію, кого. Ви це все для того, щоб Єгору відповідати. Не варто!

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що Ані Лорак приписують роман із продюсером Єгором Глебом, який раніше був одружений на співачці Таянні. Крім того, у відвертих інтерв'ю TAYANNA розповідала, що екс-чоловік регулярно їй зраджував і піднімав на неї руку.

Пара Лорак -Глеб вже неодноразово з'являлася разом на людях. А у соцмережах співачка і продюсер публікують неоднозначні знімки, які натякають на романтичні стосунки між ними.