ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ані Лорак здивувала прихильників шокуючим виглядом

STYLERЖиття    15.10.2019 - 09:13
Ані Лорак здивувала прихильників шокуючим виглядом
Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак постала перед шанувальниками у новому образі, але не всі це оцінили

Ані Лорак представила на суд глядачів уривок зі свого нового кліпу на композицію "Мы нарушаем". У ролику опальна співачка постала в білосніжному образі, на ній вдягнена міні-сукня, білі чоботи-ботфорти, а обличчя співачка закрила сонцезахисними окулярами. Уривок з відео скандальна співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Переглянувши фрагмент кліпу фанати бурхливо відреагували на пісню. Багато написали, що це супер-композиція, вище всяких похвал і взагалі, що Кароліна - розумниця і дуже сексуальна в цьому кліпі. Але були і ті, хто не зрозумів задуму співачки і розкритикував образ зірки шоу-бізнесу.

  • Я вас шалено люблю. Але останнім часом з вами щось не те. Ви мені когось нагадуєте, але я не розумію, кого. Ви це все для того, щоб Єгору відповідати. Не варто!

Ані Лорак здивувала прихильників шокуючим виглядом

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що Ані Лорак приписують роман із продюсером Єгором Глебом, який раніше був одружений на співачці Таянні. Крім того, у відвертих інтерв'ю TAYANNA розповідала, що екс-чоловік регулярно їй зраджував і піднімав на неї руку.

Пара Лорак -Глеб вже неодноразово з'являлася разом на людях. А у соцмережах співачка і продюсер публікують неоднозначні знімки, які натякають на романтичні стосунки між ними.

На себе зовсім не схожа: Ані Лорак лякає шанувальників новими змінами Зовсім опухла: фанати в шоці від вигляду Ані Лорак
Новини України Ані Лорак
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся