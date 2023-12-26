"Вам посилка". Українців застерігають від нової шахрайської схеми, на яку може повестися кожен

Нова шахрайська схема із повідомленнями про отримання посилок почала ширитися в Україні. Зловмисники розсилають фішингові посилання, переходячи на які, українці втрачають свої гроші.
Про це пише РБК-України (проек Styler) із посиланням на публікацію Кіберполіції у Telegram.
"Зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці закликають дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:
Якщо з вашої банківської картки таки зняли кошти шахраї, треба звертатись у кіберполіцію. Це можна зробити, надіславши заяву на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Або ж можна зателефонувати - 0 800 50 51 70 (понеділок - п’ятниця з 09:00 до 18:00).
Також можна на сайті кіберполіції заповнити форму зворотного зв’язку за цим посиланням. У формі слід вибрати "Надіслати", тоді вказати усю необхідні дані.
Раніше ми писали про те, що шахраї придумали нову схему обману, після масштабного збою у Київстарі.
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