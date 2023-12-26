UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вам посилка". Українців застерігають від нової шахрайської схеми, на яку може повестися кожен

Що треба знати про нову шахрайську схему (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Нова шахрайська схема із повідомленнями про отримання посилок почала ширитися в Україні. Зловмисники розсилають фішингові посилання, переходячи на які, українці втрачають свої гроші.

Про це пише РБК-України (проек Styler) із посиланням на публікацію Кіберполіції у Telegram.

Як діє нова схема шахраїв

"Зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:

  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями
  • отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку
  • перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт
  • заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати
  • сплачуйте гроші після отримання товару, аби мінімізувати ризики втрати коштів
  • не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки

Ось так виглядає шахрайське повідомлення (фото: Кіберполіція)

Що робити, якщо стали жертвою кібершахраїв

Якщо з вашої банківської картки таки зняли кошти шахраї, треба звертатись у кіберполіцію. Це можна зробити, надіславши заяву на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Або ж можна зателефонувати - 0 800 50 51 70 (понеділок - п’ятниця з 09:00 до 18:00).

Також можна на сайті кіберполіції заповнити форму зворотного зв’язку за цим посиланням. У формі слід вибрати "Надіслати", тоді вказати усю необхідні дані.

Раніше ми писали про те, що шахраї придумали нову схему обману, після масштабного збою у Київстарі.

Читайте також про те, як діє шахрайська схема із пропозицією роботи.

Читайте РБК-Україна в Google News
шахраїшахраї в Українімошенническая схема