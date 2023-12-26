RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Вам посылка". Украинцев предостерегают от новой мошеннической схемы, на которую может попасться каждый

Что нужно знать о новой мошеннической схеме (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Новая мошенническая схема с сообщениями о получении посылок начала распространяться в Украине. Злоумышленники рассылают фишинговые ссылки, переходя на которые, украинцы теряют свои деньги.

Об этом пишет РБК-Украина (проек Styler) со ссылкой на публикацию Киберполиции в Telegram.

Как действует новая схема мошенников

"Злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы", - говорится в сообщении.

Правоохранители призывают следовать следующим советам, чтобы не потерять свои деньги:

  • не переходите по сомнительным гиперссылкам
  • получайте данные о поступлении посылки на официальном сайте почтового сервиса или в приложении
  • проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт
  • заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, необходимую для оплаты
  • оплачивайте деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств
  • не сообщайте сторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения

Вот так выглядит мошенническое сообщение (фото: Киберполиция)

Что делать, если стали жертвой кибермошенников

Если с вашей банковской карты сняли средства мошенники, нужно обращаться в киберполицию. Это можно сделать, отправив заявление по электронному адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Или же можно позвонить по телефону - 0 800 50 51 70 (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00).

Также можно на сайте киберполиции заполнить форму обратной связи по этой ссылке. В форме следует выбрать "Отправить", тогда указать все необходимые данные.

Ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему обмана после масштабного сбоя в Киевстаре.

Читайте также о том, как работает мошенническая схема с предложением работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
шахраїшахраї в Українімошенническая схема