"Вам посылка". Украинцев предостерегают от новой мошеннической схемы, на которую может попасться каждый

Новая мошенническая схема с сообщениями о получении посылок начала распространяться в Украине. Злоумышленники рассылают фишинговые ссылки, переходя на которые, украинцы теряют свои деньги.
Об этом пишет РБК-Украина (проек Styler) со ссылкой на публикацию Киберполиции в Telegram.
"Злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы", - говорится в сообщении.
Правоохранители призывают следовать следующим советам, чтобы не потерять свои деньги:
Если с вашей банковской карты сняли средства мошенники, нужно обращаться в киберполицию. Это можно сделать, отправив заявление по электронному адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Или же можно позвонить по телефону - 0 800 50 51 70 (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00).
Также можно на сайте киберполиции заполнить форму обратной связи по этой ссылке. В форме следует выбрать "Отправить", тогда указать все необходимые данные.
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