"Вам посылка". Украинцев предостерегают от новой мошеннической схемы, на которую может попасться каждый

Как действует новая схема мошенников

"Злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы", - говорится в сообщении.

Правоохранители призывают следовать следующим советам, чтобы не потерять свои деньги:

не переходите по сомнительным гиперссылкам

получайте данные о поступлении посылки на официальном сайте почтового сервиса или в приложении

проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт

заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, необходимую для оплаты

оплачивайте деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств

не сообщайте сторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения

Вот так выглядит мошенническое сообщение (фото: Киберполиция)

Что делать, если стали жертвой кибермошенников

Если с вашей банковской карты сняли средства мошенники, нужно обращаться в киберполицию. Это можно сделать, отправив заявление по электронному адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Или же можно позвонить по телефону - 0 800 50 51 70 (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00).

Также можно на сайте киберполиции заполнить форму обратной связи по этой ссылке. В форме следует выбрать "Отправить", тогда указать все необходимые данные.