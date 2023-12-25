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Пропонують роботу онлайн? Українцям розповіли про популярну схему шахраїв

Україна, Понеділок 25 грудня 2023 04:41
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Пропонують роботу онлайн? Українцям розповіли про популярну схему шахраїв Фото: українцям розповіли про популярну схему афери під час пошуку роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У пошуках роботи українці не рідко стикаються з аферами. Але одна з них – популярніша за інших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міськраду Умані.

Суть найпопулярнішої схеми

Так, аферисти пропонують роботу онлайн, за яку просять гроші в потенційних працівників.

"Наприклад, щоб почати працювати необхідно купити доступ до сайту/каналу із завданнями чи безкоштовний онлайн проект", - розповідають у міськраді.

При цьому, завдання можуть бути різними: робити фіктивні замовлення на сайті онлайн-магазину, є випадки, коли аферисти пропонують працювати перекладачем текстів з англійської мови без знання англійської мови та перекладати тексти за допомгою онлайн-перекладача.

"Але, щоб отримати доступ до сайту, де є база таких клієнтів, яким необхідний переклад, потрібно заплатити гроші", - кажуть посадовці.

Як уникнути такої схеми шахрайства

  • не вкладайте власні гроші за роботу в інтернеті. У більшості випадків це пропозиції від шахраїв;
  • будьте уважними до легких заробітків;
  • не сплачуйте жодних послуг, щоб оформитися на роботу в ту чи іншу організацію.

Шахраї в Україні

Згідно з опитуванням, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.

Але шахраї орудують не лише в інтернеті. При цьому кожен раз вони вигадують нові схеми обману. Наприклад, у Чугуєві Харківської області шахраї ходять по квартирах та будинках жителів і видають себе за держслужбовців. Вони пропонують "допомогу" в отриманні коштів за програмою "єВідновлення". Крім того, нещодавно шахраї вирішили "покращити" вже знайому схему збору "допомоги" для ЗСУ, використовуючи листи від ОВА. У Дніпрі вони адресують їх не лише підприємцям, а й начальникам РВА області.

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