"Вам посилка". Українців застерігають від нової шахрайської схеми, на яку може повестися кожен

Нова шахрайська схема із повідомленнями про отримання посилок почала ширитися в Україні. Зловмисники розсилають фішингові посилання, переходячи на які, українці втрачають свої гроші.

Про це пише РБК-України (проек Styler) із посиланням на публікацію Кіберполіції у Telegram .

Як діє нова схема шахраїв

"Зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями

отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку

перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт

заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати

сплачуйте гроші після отримання товару, аби мінімізувати ризики втрати коштів

не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки

Ось так виглядає шахрайське повідомлення (фото: Кіберполіція)

Що робити, якщо стали жертвою кібершахраїв

Якщо з вашої банківської картки таки зняли кошти шахраї, треба звертатись у кіберполіцію. Це можна зробити, надіславши заяву на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Або ж можна зателефонувати - 0 800 50 51 70 (понеділок - п’ятниця з 09:00 до 18:00).

Також можна на сайті кіберполіції заповнити форму зворотного зв’язку за цим посиланням. У формі слід вибрати "Надіслати", тоді вказати усю необхідні дані.