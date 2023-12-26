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"Вам посилка". Українців застерігають від нової шахрайської схеми, на яку може повестися кожен

Вівторок 26 грудня 2023 18:53
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"Вам посилка". Українців застерігають від нової шахрайської схеми, на яку може повестися кожен Що треба знати про нову шахрайську схему (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Нова шахрайська схема із повідомленнями про отримання посилок почала ширитися в Україні. Зловмисники розсилають фішингові посилання, переходячи на які, українці втрачають свої гроші.

Про це пише РБК-України (проек Styler) із посиланням на публікацію Кіберполіції у Telegram.

Як діє нова схема шахраїв

"Зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:

  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями
  • отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку
  • перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт
  • заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати
  • сплачуйте гроші після отримання товару, аби мінімізувати ризики втрати коштів
  • не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки

&quot;Вам посилка&quot;. Українців застерігають від нової шахрайської схеми, на яку може повестися коженОсь так виглядає шахрайське повідомлення (фото: Кіберполіція)

Що робити, якщо стали жертвою кібершахраїв

Якщо з вашої банківської картки таки зняли кошти шахраї, треба звертатись у кіберполіцію. Це можна зробити, надіславши заяву на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Або ж можна зателефонувати - 0 800 50 51 70 (понеділок - п’ятниця з 09:00 до 18:00).

Також можна на сайті кіберполіції заповнити форму зворотного зв’язку за цим посиланням. У формі слід вибрати "Надіслати", тоді вказати усю необхідні дані.

Раніше ми писали про те, що шахраї придумали нову схему обману, після масштабного збою у Київстарі.

Читайте також про те, як діє шахрайська схема із пропозицією роботи.

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