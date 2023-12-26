"Вам посылка". Украинцев предостерегают от новой мошеннической схемы, на которую может попасться каждый
Новая мошенническая схема с сообщениями о получении посылок начала распространяться в Украине. Злоумышленники рассылают фишинговые ссылки, переходя на которые, украинцы теряют свои деньги.
Об этом пишет РБК-Украина (проек Styler) со ссылкой на публикацию Киберполиции в Telegram.
Как действует новая схема мошенников
"Злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы", - говорится в сообщении.
Правоохранители призывают следовать следующим советам, чтобы не потерять свои деньги:
- не переходите по сомнительным гиперссылкам
- получайте данные о поступлении посылки на официальном сайте почтового сервиса или в приложении
- проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт
- заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, необходимую для оплаты
- оплачивайте деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств
- не сообщайте сторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения
Вот так выглядит мошенническое сообщение (фото: Киберполиция)
Что делать, если стали жертвой кибермошенников
Если с вашей банковской карты сняли средства мошенники, нужно обращаться в киберполицию. Это можно сделать, отправив заявление по электронному адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Или же можно позвонить по телефону - 0 800 50 51 70 (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00).
Также можно на сайте киберполиции заполнить форму обратной связи по этой ссылке. В форме следует выбрать "Отправить", тогда указать все необходимые данные.
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