Вальпургієва ніч 2025: яким знакам Зодіаку варто бути особливо уважними

Кому варто бути особливо уважним у Вальпургієву ніч

Найгостріше цю подію на фізичному та ментальному рівнях можуть відчувати люди, які народилися:

з 31 січня до 4 лютого (Водолій)

з 2 до 6 травня (Телець)

з 4 до 8 серпня (Лев)

з 4 до 8 листопада (Скорпіон), а також усі, у кого в гороскопі основні елементи розташовані у 15 градусі Тельця, Лева, Скорпіону та Водолія.

Кому пощастить у Вальпургієву ніч

А ось отримати якийсь зиск з цього астрологічного явища зможуть ті люди, які народилися:

з 2 до 6 січня (Козоріг),

з 2 до 6 березня (Риби),

з 3 до 7 липня (Рак)

з 4 до 8 вересня (Діва), а також ті, чиї головні об’єкти радиксу знаходяться у 15 градусі Рака, Діви, Козорогу та Риб.

Обряди у Вальпургієву ніч

Вальпургієва ніч - це переломна точка року. У цей день кордон між світом мертвих і світом живих витончується. Тому один з основних обрядів - це вигнання нечисті.

Що можна робити у Вальпургієву ніч:

розпалювати вогнища (на яких іноді спалюють опудала)

обходити будинки з палаючими смолоскипами або свічками

дзвонити у церковні дзвони.

Також астролог зазначила, що краще цей день провести на самоті, корисно знаходитися на свіжому повітрі та медитувати на природі. І, звичайно, це сприятливий період для всіляких ворожінь.